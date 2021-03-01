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Швейцарская газета извинилась перед главой ВТО за заголовок с "бабушкой"
Швейцарская газета извинилась перед главой ВТО за заголовок с "бабушкой"
Швейцарская газета Aargauer Zeitung принесла извинения гендиректору Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеале за заголовок с отсылом к возрасту... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:50
2021-03-01T16:50
всемирная торговая организация (вто)
швейцария
оон
нигерия
в мире
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ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Швейцарская газета Aargauer Zeitung принесла извинения гендиректору Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеале за заголовок с отсылом к возрасту чиновницы.Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора ВТО, в феврале ее кандидатуру утвердил генсовет организации."Мы разместили статью... под заголовком "Эта бабушка станет главой Всемирной торговой организации". Этот заголовок был неуместным и неподходящим, он вызвал гневную реакцию читателей. Приносим извинения за эту редакторскую ошибку", - говорится в заявлении Aargauer Zeitung. В издании отметили, что редакторы изменили первоначальный заголовок, не поставив в известность автора материала.В свою очередь, Оконджо-Ивеала в своем аккаунте в Twitter поблагодарила всех, кто подписал петицию против этого заголовка, в частности, структуру ООН "ООН-женщины", которая борется за гендерное равенство и расширение прав женщин. "То, что они извинились, - важно и своевременно", - написала глава ВТО в Twitter, комментируя заявление газеты.Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. До недавнего времени она была председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).
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всемирная торговая организация (вто), швейцария, оон, нигерия, в мире

Швейцарская газета извинилась перед главой ВТО за заголовок с "бабушкой"

16:50 01.03.2021
 
© REUTERS / Joshua RobertsНовый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала
Новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Швейцарская газета Aargauer Zeitung принесла извинения гендиректору Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеале за заголовок с отсылом к возрасту чиновницы.
Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора ВТО, в феврале ее кандидатуру утвердил генсовет организации.
"Мы разместили статью... под заголовком "Эта бабушка станет главой Всемирной торговой организации". Этот заголовок был неуместным и неподходящим, он вызвал гневную реакцию читателей. Приносим извинения за эту редакторскую ошибку", - говорится в заявлении Aargauer Zeitung. В издании отметили, что редакторы изменили первоначальный заголовок, не поставив в известность автора материала.
В свою очередь, Оконджо-Ивеала в своем аккаунте в Twitter поблагодарила всех, кто подписал петицию против этого заголовка, в частности, структуру ООН "ООН-женщины", которая борется за гендерное равенство и расширение прав женщин. "То, что они извинились, - важно и своевременно", - написала глава ВТО в Twitter, комментируя заявление газеты.
Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. До недавнего времени она была председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).
 
Всемирная торговая организация (ВТО)ШвейцарияООННигерияВ мире
 
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