https://ria.ru/20210301/vto-1599464136.html

Швейцарская газета извинилась перед главой ВТО за заголовок с "бабушкой"

Швейцарская газета извинилась перед главой ВТО за заголовок с "бабушкой"

Швейцарская газета Aargauer Zeitung принесла извинения гендиректору Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеале за заголовок с отсылом к возрасту... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:50

2021-03-01T16:50

2021-03-01T16:50

всемирная торговая организация (вто)

швейцария

оон

нигерия

в мире

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ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Швейцарская газета Aargauer Zeitung принесла извинения гендиректору Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеале за заголовок с отсылом к возрасту чиновницы.Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора ВТО, в феврале ее кандидатуру утвердил генсовет организации."Мы разместили статью... под заголовком "Эта бабушка станет главой Всемирной торговой организации". Этот заголовок был неуместным и неподходящим, он вызвал гневную реакцию читателей. Приносим извинения за эту редакторскую ошибку", - говорится в заявлении Aargauer Zeitung. В издании отметили, что редакторы изменили первоначальный заголовок, не поставив в известность автора материала.В свою очередь, Оконджо-Ивеала в своем аккаунте в Twitter поблагодарила всех, кто подписал петицию против этого заголовка, в частности, структуру ООН "ООН-женщины", которая борется за гендерное равенство и расширение прав женщин. "То, что они извинились, - важно и своевременно", - написала глава ВТО в Twitter, комментируя заявление газеты.Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. До недавнего времени она была председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

швейцария

нигерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирная торговая организация (вто), швейцария, оон, нигерия, в мире