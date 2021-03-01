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Совершать сделки в ВТБ Мои Инвестиции теперь можно с семи утра

Совершать сделки в ВТБ Мои Инвестиции теперь можно с семи утра

ВТБ Капитал Инвестиции с понедельника открыли в своем мобильном приложении (6+) доступ с 07:00 утра к ранним торгам ценными бумагами и другими инвестиционными... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:10

2021-03-01T17:10

2021-03-01T17:10

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втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции с понедельника открыли в своем мобильном приложении (6+) доступ с 07:00 утра к ранним торгам ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами на Московской и Санкт-Петербургской биржах, сообщает компания."В утреннюю сессию 1 марта клиенты ВТБ Капитал Инвестиции совершили 40 тысяч сделок. В первый день торгов оборот клиентов ВТБ Капитал Инвестиции превысил 7,2 миллиарда рублей, что соответствует 5,2% от среднего показателя за день по итогам февраля", - отметили в компании. Средний ежедневный оборот клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в феврале достиг 137,5 миллиарда рублей."Итоги первого дня показали, что потребность в расширении времени торговых сессий есть. Считаем, что в скором будущем торги будут возможны в режиме 24/5, а далее 24/7. Растущий интерес к инвестициям и соответствующий запрос клиентов создают к этому предпосылки. Мы стремимся сделать так, чтобы у наших клиентов все рынки мира были под рукой в любой момент времени, сейчас они могут совершать сделки с 7 утра и до 2 часов ночи", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

https://ria.ru/20210219/obligatsii-1598188126.html

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россия, втб, новости компаний - экономика