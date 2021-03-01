https://ria.ru/20210301/vtb-1599119471.html

В Пушкинском музее открылась выставка Билла Виолы

В Пушкинском музее открылась выставка Билла Виолы

В Пушкинском музее в понедельник открывается первая в России персональная выставка Билла Виолы - одного из самых влиятельных из ныне живущих американских... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:00

2021-03-01T14:00

2021-03-01T14:00

россия

втб

экономика

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В Пушкинском музее в понедельник открывается первая в России персональная выставка Билла Виолы - одного из самых влиятельных из ныне живущих американских мастеров видеоарта, говорится в сообщении генерального спонсора проекта банка ВТБ.Зрители увидят более 20 видеоработ, которые были созданы в период с 2000 по 2014 год. Они демонстрируют, как художник исследовал возможности видеоарта и совершенствовал свое владение медиатехнологиями при создании работ, ставших знаковыми для его творчества. В главных выставочных залах музея посетители впервые увидят такие произведения, как "Огненная женщина" (2005), "Квинтет изумленных" (2000) и четыре работы из серии "Мученики" (2014)."В рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы уже много лет осуществляем поддержку различных знаковых проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина, но именно медиаискусству музей посвящает свои главные залы впервые. Думаю, выставка не оставит посетителей равнодушными, и надеюсь, положительные отклики, которые мы традиционно получаем на реализованные совместно с музеем проекты, не заставят себя долго ждать. Медиаискусство, возможно, для кого-то окажется сложным для восприятия, но коллеги из Пушкинского предусмотрели и это, подготовив обширную образовательную программу, которая поможет подготовиться к посещению выставки", - прокомментировал событие вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев, слова которого приводятся в сообщении.Помимо разнообразной образовательной программы к выставке, музеем изданы каталоги на русском и английском языках, подготовлена инклюзивная программа, включающая видеогид на русском жестовом языке и тифлокомментарий к экспозиции. Также предусмотрены творческие занятия для детей и взрослых. Работа выставки будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Выставка Билла Виолы продлится до 30 мая 2021 года.

https://ria.ru/20210126/bank-1594593171.html

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