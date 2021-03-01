https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html
США назвали условие возвращения в ядерную сделку
США назвали условие возвращения в ядерную сделку
США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:56
2021-03-01T21:56
2021-03-01T21:56
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
оон
иран
сша
в мире
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ООН, 1 мар – РИА Новости. США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы ищем возможности, чтобы побудить иранцев вернуться к соблюдению (обязательств в рамках СВПД - ред.). Если они примут такое решение, мы готовы также вновь присоединиться к СВПД", - сказала Томас-Гринфилд.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, иран, сша, в мире