https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html

США назвали условие возвращения в ядерную сделку

США назвали условие возвращения в ядерную сделку

США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T21:56

2021-03-01T21:56

2021-03-01T21:56

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

оон

иран

сша

в мире

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ООН, 1 мар – РИА Новости. США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы ищем возможности, чтобы побудить иранцев вернуться к соблюдению (обязательств в рамках СВПД - ред.). Если они примут такое решение, мы готовы также вновь присоединиться к СВПД", - сказала Томас-Гринфилд.

https://ria.ru/20210301/svpd-1599455439.html

иран

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, иран, сша, в мире