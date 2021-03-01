Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html
США назвали условие возвращения в ядерную сделку
США назвали условие возвращения в ядерную сделку
США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:56
2021-03-01T21:56
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
оон
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_8e0c1b01f832aff175ca7f2fb2dea078.jpg
ООН, 1 мар – РИА Новости. США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы ищем возможности, чтобы побудить иранцев вернуться к соблюдению (обязательств в рамках СВПД - ред.). Если они примут такое решение, мы готовы также вновь присоединиться к СВПД", - сказала Томас-Гринфилд.
https://ria.ru/20210301/svpd-1599455439.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5fb062108835e9d2124db5d72ec79e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, иран, сша, в мире

США назвали условие возвращения в ядерную сделку

21:56 01.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар – РИА Новости. США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы ищем возможности, чтобы побудить иранцев вернуться к соблюдению (обязательств в рамках СВПД - ред.). Если они примут такое решение, мы готовы также вновь присоединиться к СВПД", - сказала Томас-Гринфилд.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 16:08
Глава МАГАТЭ надеется на возвращение США в ядерную сделку
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ООНИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
Лента новостейМолния