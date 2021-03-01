https://ria.ru/20210301/venetsiya-1599422075.html

В Венеции из-за отливов сильно упал уровень воды

В Венеции из-за отливов сильно упал уровень воды

В Венеции обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические, сообщает The Insider. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:59

2021-03-01T13:59

2021-03-01T14:53

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Венеции обмелели некоторые водные "артерии", в том числе и туристические, сообщает The Insider.Город снова оказался во власти природных аномалий: из-за рекордных отливов уровень воды снизился на 48 сантиметров. Теперь многие гондолы и лодки стоят на суше.Катера и вапоретто курсируют по Гранд-каналу, но и он заметно обмелел.Еще два месяца назад город страдал от приливов. Площадь Сан-Марко была затоплена, магазинам и другим предприятиям был нанесен имущественный ущерб, хотя и не такой сильный, как в ноябре 2019 года. Тогда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

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