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Постпред Британии при ООН выступила за возврат СВПД "в нужное русло"
Постпред Британии при ООН выступила за возврат СВПД "в нужное русло"
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступает за возврат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в нужное русло" - в случае возврата США в РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:44
2021-03-01T12:19
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
мид ирана
еврокомиссия
магатэ
джо байден
иран
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ООН, 1 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступает за возврат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в нужное русло" - в случае возврата США в сделку и возобновления исполнения обязательств Ираном у двух государств появится возможность перезапустить взаимодействие."Мы глубоко обеспокоены систематическим и продолжающимся невыполнением Ираном своих ядерных обязательств в рамках СВПД. И самое главное, чтобы Иран вернулся к соблюдению (условий СВПД – ред.). Это важнейший момент", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.В то же время, по ее словам, Великобритания приветствует "обязательство, данное президентом США Джо Байденом, о том, что если Иран вернется к соблюдению сделки, США снова присоединятся к соглашению, а также будут стремиться к его укреплению и продлению"."И тогда это дает важную возможность возобновить взаимодействие между Ираном и США, а затем перейти к реализации целей СВПД. Думаю, что это самая важная вещь на данный момент", - указала она.По мнению Вудворд, ситуация вокруг СВПД сейчас "настолько деликатная и чувствительная, что спекуляции" совсем не будут на пользу. "Сейчас важно, чтобы у нас была возможность вернуть СВПД в нужное русло", - заявила она.Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что, с учетом действий США и евротройки, Иран не считает подходящим время для проведения предложенной встречи по ядерной сделке. Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи и намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия.Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников СВПД по ядерной программе Ирана с представителями США.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210205/svpd-1596160514.html
https://ria.ru/20210205/iran-1596159281.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, еврокомиссия, магатэ, джо байден, иран, сша, в мире

Постпред Британии при ООН выступила за возврат СВПД "в нужное русло"

10:44 01.03.2021 (обновлено: 12:19 01.03.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 1 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступает за возврат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в нужное русло" - в случае возврата США в сделку и возобновления исполнения обязательств Ираном у двух государств появится возможность перезапустить взаимодействие.
"Мы глубоко обеспокоены систематическим и продолжающимся невыполнением Ираном своих ядерных обязательств в рамках СВПД. И самое главное, чтобы Иран вернулся к соблюдению (условий СВПД – ред.). Это важнейший момент", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.
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В то же время, по ее словам, Великобритания приветствует "обязательство, данное президентом США Джо Байденом, о том, что если Иран вернется к соблюдению сделки, США снова присоединятся к соглашению, а также будут стремиться к его укреплению и продлению".
"И тогда это дает важную возможность возобновить взаимодействие между Ираном и США, а затем перейти к реализации целей СВПД. Думаю, что это самая важная вещь на данный момент", - указала она.
По мнению Вудворд, ситуация вокруг СВПД сейчас "настолько деликатная и чувствительная, что спекуляции" совсем не будут на пользу. "Сейчас важно, чтобы у нас была возможность вернуть СВПД в нужное русло", - заявила она.
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Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников СВПД по ядерной программе Ирана с представителями США.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Читайте полный текст интервью >>
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаЕврокомиссияМАГАТЭДжо БайденИранСШАВ мире
 
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