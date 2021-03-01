Постпред Британии при ООН выступила за возврат СВПД "в нужное русло"
10:44 01.03.2021 (обновлено: 12:19 01.03.2021)
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 1 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выступает за возврат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в нужное русло" - в случае возврата США в сделку и возобновления исполнения обязательств Ираном у двух государств появится возможность перезапустить взаимодействие.
"Мы глубоко обеспокоены систематическим и продолжающимся невыполнением Ираном своих ядерных обязательств в рамках СВПД. И самое главное, чтобы Иран вернулся к соблюдению (условий СВПД – ред.). Это важнейший момент", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.
В то же время, по ее словам, Великобритания приветствует "обязательство, данное президентом США Джо Байденом, о том, что если Иран вернется к соблюдению сделки, США снова присоединятся к соглашению, а также будут стремиться к его укреплению и продлению".
"И тогда это дает важную возможность возобновить взаимодействие между Ираном и США, а затем перейти к реализации целей СВПД. Думаю, что это самая важная вещь на данный момент", - указала она.
По мнению Вудворд, ситуация вокруг СВПД сейчас "настолько деликатная и чувствительная, что спекуляции" совсем не будут на пользу. "Сейчас важно, чтобы у нас была возможность вернуть СВПД в нужное русло", - заявила она.
Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что, с учетом действий США и евротройки, Иран не считает подходящим время для проведения предложенной встречи по ядерной сделке. Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи и намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников СВПД по ядерной программе Ирана с представителями США.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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