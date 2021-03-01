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В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран
В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много, пока производственные мощности РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:45
2021-03-01T12:45
2021-03-01T12:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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российский фонд прямых инвестиций
милош земан
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много, пока производственные мощности России не позволяют удовлетворить все, но работа ведется.Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках в республику вакцины от коронавируса "Спутник V" и надеется на получение первой партии в ближайшее время."Российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения. Российская сторона занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытают проблемы с вакциной. Заявок так много, что пока производственные мощности по сути не позволяют их всех удовлетворять, но обороты производственные растут каждую неделю. Занимается продвижением вакцины и технологическим удовлетворением всех этих заявок РФПИ. Поэтому, конечно, будет вестись работа", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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