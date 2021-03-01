https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599522938.html

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T23:00

2021-03-01T23:00

2021-03-01T23:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

johnson & johnson

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.В начале декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.В США одобрены к использованию три вакцины от коронавируса. Две из них требуют двух прививок, третья, производства компании Johnson & Johnson - только одной. Байден обещал за первые 100 дней своего президентства сделать 100 миллионов прививок от коронавируса. К настоящему времени, по имеющейся статистике, использовано более 75 миллионов доз вакцины.

https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599333961.html

https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599036470.html

вашингтон (город)

сша

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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, johnson & johnson, вашингтон (город), сша, в мире