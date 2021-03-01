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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599522938.html
США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами
США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами
США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T23:00
2021-03-01T23:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
johnson & johnson
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.В начале декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.В США одобрены к использованию три вакцины от коронавируса. Две из них требуют двух прививок, третья, производства компании Johnson &amp; Johnson - только одной. Байден обещал за первые 100 дней своего президентства сделать 100 миллионов прививок от коронавируса. К настоящему времени, по имеющейся статистике, использовано более 75 миллионов доз вакцины.
https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599333961.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, johnson & johnson, вашингтон (город), сша, в мире

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

23:00 01.03.2021 (обновлено: 23:19 01.03.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.
Медицинский работник помогает людям записываться на прием для получения вакцины против коронавируса (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 17:59Распространение коронавируса
Главный инфекционист США призвал привиться любой доступной вакциной
В начале декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.
В США одобрены к использованию три вакцины от коронавируса. Две из них требуют двух прививок, третья, производства компании Johnson & Johnson - только одной. Байден обещал за первые 100 дней своего президентства сделать 100 миллионов прививок от коронавируса. К настоящему времени, по имеющейся статистике, использовано более 75 миллионов доз вакцины.
Медицинский обход в отделении для пациентов с коронавирусом (Covid-19) в Мемориальной больнице Сарасоты, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 09:19Распространение коронавируса
Ученые назвали факторы, снизившие уровень заболеваемости COVID-19 в США
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампJohnson & JohnsonВашингтон (город)СШАВ мире
 
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