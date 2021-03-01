https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599507481.html

Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" без одобрения в ЕС

Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" без одобрения в ЕС

Словакия получила в понедельник первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕС, груз доставлен из Москвы в город Кошице... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:58

2021-03-01T19:58

2021-03-01T19:58

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

astrazeneca

москва

словакия

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ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Словакия получила в понедельник первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕС, груз доставлен из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете минобороны Spartan, сообщил на пресс-конференции в аэропорту премьер страны Игорь Матович."Мы начали закупать в РФ вакцины "Спутник V", не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан", - сказал премьер, добавив, что это позволит серьезно ускорить процесс вакцинации в стране.Вакцинация в Словакии началась в конце декабря 2020 года, к утру понедельника первую прививку получили 305,8 тысячи человек, повторную – 133,3 тысячи, используются вакцины фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Ранее Матович сетовал на то, что они поступают с опозданием и в сокращенном количестве.В настоящее время в республике госпитализированы с коронавирусом 4008 человек, почти треть из них находится в реанимации и на аппаратуре ИВЛ. За весь период пандемии скончались 7270 человек. Население Словакии составляет 5,46 миллиона человек.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599421963.html

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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, astrazeneca , москва, словакия, в мире