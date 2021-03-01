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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599495548.html
Словакия купила "Спутник V" без санкции ЕС, сообщил источник
Словакия купила "Спутник V" без санкции ЕС, сообщил источник
Словакия начинает закупать в России вакцину "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), первая партия должна... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:47
2021-03-01T18:56
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
словакия
в мире
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ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Словакия начинает закупать в России вакцину "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), первая партия должна прибыть в республику в понедельник, самолет минобороны Spartan с вакциной на борту находится на пути из Москвы в Словакию, сообщил РИА Новости источник в словацком правительстве.Утром в понедельник словацкий премьер Игорь Матович написал в Facebook, что ожидает на этой неделе два больших события. Как предполагают СМИ, одним из них может быть получение Словакией первой партии российской вакцины "Спутник V". "Это будет большая неделя. Два больших решения, которые значительно переменят Словакию", - написал Матович.Ранее, 19 февраля, Матович сообщил на специальной пресс-конференции о том, что он договорился с РФ о поставке до середины лета вакцины "Спутник V".На минувшей неделе премьер также привел данные из последнего опроса населения по поводу вакцинирования, в ходе которого 73,9% респондентов выразили готовность сделать прививки российской вакциной. Матович при этом в очередной раз заявил о высокой эффективности "Спутника V" и назвал суперсовременными российские предприятия, на которых изготавливается эта вакцина.В Словакии с 1 октября 2020 года действует режим чрезвычайной ситуации. В воскресенье кабмин принял решение о введении новых ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-19, в частности комендантский час от 20.00 до 01.00, запрет на выход из дома без уважительных причин с 5.00 до 20.00 и обязательное ношение респираторов в общественных местах.В постановлении кабмина также указывается, что в том случае, если ныне принятые меры не приведут к снижению заболеваемости коронавирусом, то с 21 марта в стране будет объявлен на три недели локдаун с закрытием всех предприятий и внешних границ.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, словакия, в мире

Словакия купила "Спутник V" без санкции ЕС, сообщил источник

18:47 01.03.2021 (обновлено: 18:56 01.03.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : РФПИ
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ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Словакия начинает закупать в России вакцину "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), первая партия должна прибыть в республику в понедельник, самолет минобороны Spartan с вакциной на борту находится на пути из Москвы в Словакию, сообщил РИА Новости источник в словацком правительстве.
Утром в понедельник словацкий премьер Игорь Матович написал в Facebook, что ожидает на этой неделе два больших события. Как предполагают СМИ, одним из них может быть получение Словакией первой партии российской вакцины "Спутник V". "Это будет большая неделя. Два больших решения, которые значительно переменят Словакию", - написал Матович.
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Ранее, 19 февраля, Матович сообщил на специальной пресс-конференции о том, что он договорился с РФ о поставке до середины лета вакцины "Спутник V".
На минувшей неделе премьер также привел данные из последнего опроса населения по поводу вакцинирования, в ходе которого 73,9% респондентов выразили готовность сделать прививки российской вакциной. Матович при этом в очередной раз заявил о высокой эффективности "Спутника V" и назвал суперсовременными российские предприятия, на которых изготавливается эта вакцина.
В Словакии с 1 октября 2020 года действует режим чрезвычайной ситуации. В воскресенье кабмин принял решение о введении новых ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-19, в частности комендантский час от 20.00 до 01.00, запрет на выход из дома без уважительных причин с 5.00 до 20.00 и обязательное ношение респираторов в общественных местах.
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В постановлении кабмина также указывается, что в том случае, если ныне принятые меры не приведут к снижению заболеваемости коронавирусом, то с 21 марта в стране будет объявлен на три недели локдаун с закрытием всех предприятий и внешних границ.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваСловакияВ мире
 
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