https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599441503.html

В Республику Сербскую прибыла новая партия "Спутник V"

В Республику Сербскую прибыла новая партия "Спутник V"

Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от коронавируса прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило министерство... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:53

2021-03-01T14:53

2021-03-01T15:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

никола тесла

россия

александр боцан-харченко

здоровье - общество

босния и герцеговина

белград (город)

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Новая партия вакцины российского производства "Спутник V" от коронавируса прибыла в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, сообщило министерство здравоохранения.В ночь на понедельник в белградском аэропорту Никола Тесла приземлился самолет с новыми дозами вакцины "Спутник V" из РФ. Партию встретили глава государства, министр здравоохранения Златибор Лончар, министр по инновациям Ненад Попович и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. На следующий день в РС БиГ грузовиком была доставлена новая партия российского препарата, первая прибыла в начале февраля."Председатель правительства РС Радован Вишкович и министр здравоохранения и соцзащиты Ален Шеранич встретили... дозы российской вакцины, которая предназначена для иммунизации населения Республики Сербской", - сообщил минздрав в соцсетях.Глава российского диппредставительства в Белграде накануне отметил, что ожидает, что Сербия станет производителем "Спутник V" для страны и всего региона.

https://ria.ru/20210301/italiya-1599438544.html

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босния и герцеговина

белград (город)

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, никола тесла, россия, александр боцан-харченко, здоровье - общество, босния и герцеговина, белград (город), в мире