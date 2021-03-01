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https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599423675.html
ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19, дающую иммунитет на 13-17 лет
ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19, дающую иммунитет на 13-17 лет
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разрабатывает вакцину от COVID-19 с иммунитетом на клеточном уровне, рассказала глава ведомства... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:31
2021-03-01T18:05
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вероника скворцова
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разрабатывает вакцину от COVID-19 с иммунитетом на клеточном уровне, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.Она отметила, что, в отличие от защиты при помощи антител, которая держится месяцами, клеточный иммунитет может сохраняться до 13-17 лет.Скворцова добавила, что дальнейшие мутации вируса в S-белке могут повысить его устойчивость к уже имеющимся вакцинам. Новый препарат, в свою очередь, будет воздействовать на другие его компоненты.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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россия, вероника скворцова, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19, дающую иммунитет на 13-17 лет

13:31 01.03.2021 (обновлено: 18:05 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разрабатывает вакцину от COVID-19 с иммунитетом на клеточном уровне, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
Она отметила, что, в отличие от защиты при помощи антител, которая держится месяцами, клеточный иммунитет может сохраняться до 13-17 лет.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Скворцова добавила, что дальнейшие мутации вируса в S-белке могут повысить его устойчивость к уже имеющимся вакцинам. Новый препарат, в свою очередь, будет воздействовать на другие его компоненты.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
Распространение коронавирусаРоссияВероника СкворцоваВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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