https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599423675.html

ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19, дающую иммунитет на 13-17 лет

ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19, дающую иммунитет на 13-17 лет

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разрабатывает вакцину от COVID-19 с иммунитетом на клеточном уровне, рассказала глава ведомства... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:31

2021-03-01T13:31

2021-03-01T18:05

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разрабатывает вакцину от COVID-19 с иммунитетом на клеточном уровне, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.Она отметила, что, в отличие от защиты при помощи антител, которая держится месяцами, клеточный иммунитет может сохраняться до 13-17 лет.Скворцова добавила, что дальнейшие мутации вируса в S-белке могут повысить его устойчивость к уже имеющимся вакцинам. Новый препарат, в свою очередь, будет воздействовать на другие его компоненты.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599421963.html

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