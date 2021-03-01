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https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599328747.html
Впустят ли в Европу "с политически неправильной вакциной"
Впустят ли в Европу "с политически неправильной вакциной"
Выступая по итогам селекторного совещания глав дипломатических ведомств ЕС, фрау канцлерин Ангела Меркель сообщила, что совещавшиеся согласились с... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:00
2021-03-01T08:09
коронавирус covid-19
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
ангела меркель
мнение - авторы
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Выступая по итогам селекторного совещания глав дипломатических ведомств ЕС, фрау канцлерин Ангела Меркель сообщила, что совещавшиеся согласились с необходимостью ввести прививочный сертификат, без которого въезд в ЕС не будет дозволен. Согласие пока лишь принципиальное, в деталях проект будет представлен через три месяца.Известно, кто кроется в деталях, и к паспорту вакцинированного это тоже относится.Прежде всего непонятно, как быть с людьми, имеющими противопоказания к вакцинированию. Еще более или менее понятен случай временных противопоказаний — например, недавно перенесенная коронавирусная инфекция. Тут, равно как и с другими инфекционными заболеваниями, достаточно выждать время и потом смело прививаться. Но есть и постоянные, хронические заболевания: и как быть со страдающими от них? Вероятно, поражать в праве на передвижение. К тому же хронические недуги тяжелые, и носители их скоро помрут. Нет человека — нет проблемы. Да и нечего тяжелым хроникам разъезжать по Европам.Однако этим дело не ограничивается.В мире сейчас много вакцин, а будет, вероятно, еще больше — и прививки какими именно препаратами будут давать право на получение еэсовского сертификата?С евроатлантической тройкой Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca бюрократических препятствий, вероятно, не будет. "Привился "Пфайзером" — получи аусвайс", иначе совсем какое-то диссидентство выйдет.Но с российскими ("Спутник V" и "ЭпиВакКорона") и китайскими (Sinovac Biotech, CanSino Biologics, CNBG — Sinopharm) вакцинами все может быть сложнее. Они могут быть сколь угодно целебными, но, покуда они официально не утверждены брюссельским потребнадзором, привитые ими граждане, скорее всего, не получат сертификата, нужного для пересечения границы.Поскольку вопрос о целебности или вредности вакцины недемократического происхождения — не только медицинский, но и политический. А что получается, когда в дело вмешивается политика, т. е. "продвижение демократии vs наступление тоталитаризма", мы наблюдаем на примере "Северного потока — 2", когда русский углеводород оказывается стократ опаснее, чем "Циклон-Б". Как известно, "если бы геометрические теоремы затрагивали людские интересы, из-за них велись бы войны". А если непризнанием вакцины недемократического происхождения возможно сделать иностранной державе неприятность — отчего же ее не сделать?Характерно недавнее (17 февраля) высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: "Стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение. Почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения? Это вопрос, на который должен быть дан ответ".Сложно сказать, что такое достаточный прогресс. И уместно ли поднимать эту тему европейским чиновникам, когда в самой Европе прогресс явно недостаточен? Иначе Венгрия не стала бы покупать "Спутник", и Чехия, Австрия, Италия не подумывали бы о том же. "Зачем нам "Спутник", когда на каждом шагу прививочные пункты с "Пфайзером?"Возможно, фрау Урсула возмущена воспроизведением практики хлебного экспорта конца XIX века — "Недоедим, но вывезем". Точно ли нынешний Минздрав следует принципам тогдашнего министра финансов Вышнеградского — сказать сложно. А еще сложнее понять, какое это имеет отношение к вопросу о действенности российской вакцины. Либо она эффективна, либо нет. Тогда как достижение Россией достаточного прогресса в вакцинации собственного населения вряд ли может быть главной заботой Брюсселя.Другое дело, когда нужно любой ценой дезавуировать российскую вакцину. В частности — не считать прививку ею основанием для выдачи визового сертификата. Когда на кону проблемы железного занавеса, тогда, конечно, всяко лыко в строку.Конечно, не все зависит от Урсулы и ее единомышленников. Кроме интересов тех, кто желает отгораживаться от России, используя для этого любой повод, а также предлог, есть также и группы с другими интересами.Например, хотя доходы россиян сильно упали, но все же не до состояния полной нищеты, делающей выездной туризм совершенно неактуальным. А многие европейские страны (Италия, Франция, Греция, etc.), где туризм до пришествия заразы давал от десяти до пятнадцати процентов ВВП и обеспечивал занятость хорошей доли населения, — эти страны спят и видят, как возвращаются доковидные времена и деньги российских туристов. Интересы идейно твердой фрау фон дер Ляйен тут не так интересны — бедственное состояние собственного кошелька гораздо важнее.Можно, конечно, воодушевлять европейцев словами шефа-идеолога тов. Суслова М. А. "На идеологии мы не экономим" — в том числе и применительно к визовой сертификации, но такая долгосрочная политика чревата разными сюрпризами. Принципа "Своя рубашка ближе к телу" никто не отменял, и все время над ним ругаться — опасно.Так что вопрос о том, какие вакцины будут через три месяца подтверждать благонадежность соискателя въездной визы, станет предметом острых споров между фрау фон дер Суслов и сторонниками мелкобуржуазного принципа "По мне хоть пес, лишь бы яйца нес".
https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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353
60
коронавирус covid-19, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, ангела меркель, мнение - авторы

Впустят ли в Европу "с политически неправильной вакциной"

08:00 01.03.2021 (обновлено: 08:09 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Максим Соколов
Максим Соколов
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Выступая по итогам селекторного совещания глав дипломатических ведомств ЕС, фрау канцлерин Ангела Меркель сообщила, что совещавшиеся согласились с необходимостью ввести прививочный сертификат, без которого въезд в ЕС не будет дозволен. Согласие пока лишь принципиальное, в деталях проект будет представлен через три месяца.
Известно, кто кроется в деталях, и к паспорту вакцинированного это тоже относится.
Прежде всего непонятно, как быть с людьми, имеющими противопоказания к вакцинированию. Еще более или менее понятен случай временных противопоказаний — например, недавно перенесенная коронавирусная инфекция. Тут, равно как и с другими инфекционными заболеваниями, достаточно выждать время и потом смело прививаться. Но есть и постоянные, хронические заболевания: и как быть со страдающими от них? Вероятно, поражать в праве на передвижение. К тому же хронические недуги тяжелые, и носители их скоро помрут. Нет человека — нет проблемы. Да и нечего тяжелым хроникам разъезжать по Европам.
Однако этим дело не ограничивается.
В мире сейчас много вакцин, а будет, вероятно, еще больше — и прививки какими именно препаратами будут давать право на получение еэсовского сертификата?
Женщина во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 08:00Распространение коронавируса
Читайте, завидуйте, я — гражданин. Зачем вводят ковид-паспорта
С евроатлантической тройкой Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca бюрократических препятствий, вероятно, не будет. "Привился "Пфайзером" — получи аусвайс", иначе совсем какое-то диссидентство выйдет.
Но с российскими ("Спутник V" и "ЭпиВакКорона") и китайскими (Sinovac Biotech, CanSino Biologics, CNBG — Sinopharm) вакцинами все может быть сложнее. Они могут быть сколь угодно целебными, но, покуда они официально не утверждены брюссельским потребнадзором, привитые ими граждане, скорее всего, не получат сертификата, нужного для пересечения границы.
Поскольку вопрос о целебности или вредности вакцины недемократического происхождения — не только медицинский, но и политический. А что получается, когда в дело вмешивается политика, т. е. "продвижение демократии vs наступление тоталитаризма", мы наблюдаем на примере "Северного потока — 2", когда русский углеводород оказывается стократ опаснее, чем "Циклон-Б". Как известно, "если бы геометрические теоремы затрагивали людские интересы, из-за них велись бы войны". А если непризнанием вакцины недемократического происхождения возможно сделать иностранной державе неприятность — отчего же ее не сделать?
Девушка в медицинской маске в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00Туризм
Новые правила: как вылететь за границу и потом вернуться без проблем
Характерно недавнее (17 февраля) высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: "Стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение. Почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения? Это вопрос, на который должен быть дан ответ".
Сложно сказать, что такое достаточный прогресс. И уместно ли поднимать эту тему европейским чиновникам, когда в самой Европе прогресс явно недостаточен? Иначе Венгрия не стала бы покупать "Спутник", и Чехия, Австрия, Италия не подумывали бы о том же. "Зачем нам "Спутник", когда на каждом шагу прививочные пункты с "Пфайзером?"
Возможно, фрау Урсула возмущена воспроизведением практики хлебного экспорта конца XIX века — "Недоедим, но вывезем". Точно ли нынешний Минздрав следует принципам тогдашнего министра финансов Вышнеградского — сказать сложно. А еще сложнее понять, какое это имеет отношение к вопросу о действенности российской вакцины. Либо она эффективна, либо нет. Тогда как достижение Россией достаточного прогресса в вакцинации собственного населения вряд ли может быть главной заботой Брюсселя.
Груз с российской вакциной Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 12:17Распространение коронавируса
Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом
Другое дело, когда нужно любой ценой дезавуировать российскую вакцину. В частности — не считать прививку ею основанием для выдачи визового сертификата. Когда на кону проблемы железного занавеса, тогда, конечно, всяко лыко в строку.
Конечно, не все зависит от Урсулы и ее единомышленников. Кроме интересов тех, кто желает отгораживаться от России, используя для этого любой повод, а также предлог, есть также и группы с другими интересами.
Например, хотя доходы россиян сильно упали, но все же не до состояния полной нищеты, делающей выездной туризм совершенно неактуальным. А многие европейские страны (Италия, Франция, Греция, etc.), где туризм до пришествия заразы давал от десяти до пятнадцати процентов ВВП и обеспечивал занятость хорошей доли населения, — эти страны спят и видят, как возвращаются доковидные времена и деньги российских туристов. Интересы идейно твердой фрау фон дер Ляйен тут не так интересны — бедственное состояние собственного кошелька гораздо важнее.
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 01:25Распространение коронавируса
Express назвала "позором ЕС" вакцинацию итальянской певицы "Спутником V"
Можно, конечно, воодушевлять европейцев словами шефа-идеолога тов. Суслова М. А. "На идеологии мы не экономим" — в том числе и применительно к визовой сертификации, но такая долгосрочная политика чревата разными сюрпризами. Принципа "Своя рубашка ближе к телу" никто не отменял, и все время над ним ругаться — опасно.
Так что вопрос о том, какие вакцины будут через три месяца подтверждать благонадежность соискателя въездной визы, станет предметом острых споров между фрау фон дер Суслов и сторонниками мелкобуржуазного принципа "По мне хоть пес, лишь бы яйца нес".
 
Коронавирус COVID-19РоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзАнгела МеркельМнение - Авторы
 
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