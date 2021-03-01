https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599487050.html

Тверской губернатор назвал вопиющим резонансное убийство лосихи

Тверской губернатор назвал вопиющим резонансное убийство лосихи

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал "вопиющим" вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:18

2021-03-01T18:18

2021-03-01T18:18

тверская область

игорь руденя

тверская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал "вопиющим" вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой контроль, сообщает правительство региона.Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Позже УМВД по области заявило о проверке после публикации ролика в интернете. Полицейские установили личности граждан, запечатленных на видео, и доставили их для разбирательства в отдел, проинформировало УМВД. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в Instagram, что настаивает на лишении браконьеров свободы. По его словам, комитет направил запросы в МВД и прокуратуру.Руденя подчеркнул - существуют правила охоты, изъятия животных из естественной среды обитания, регион поддерживает отрасль, но ее участники должны придерживаться регламентов. Глава региона отметил необходимость усилить пропаганду культуры поведения в лесу, на природе.По данным властей, инцидент с лосихой произошел в деревне Раменье Череповецкого района Вологодской области. "По информации правоохранителей, участниками события стали трое мужчин: двое жителей Тверской области и один - Ярославской области. Съемку на телефон производила женщина", - отмечает областное правительство.

https://ria.ru/20210301/losikha-1599462872.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, происшествия