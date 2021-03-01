Тверской губернатор назвал вопиющим резонансное убийство лосихи
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал "вопиющим" вызвавший резонанс случай с убийством беременной лосихи браконьерами и взял расследование под свой контроль, сообщает правительство региона.
Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Позже УМВД по области заявило о проверке после публикации ролика в интернете. Полицейские установили личности граждан, запечатленных на видео, и доставили их для разбирательства в отдел, проинформировало УМВД. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в Instagram, что настаивает на лишении браконьеров свободы. По его словам, комитет направил запросы в МВД и прокуратуру.
"Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали, без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса", – цитирует слова Рудени пресс-служба правительства региона.
Руденя подчеркнул - существуют правила охоты, изъятия животных из естественной среды обитания, регион поддерживает отрасль, но ее участники должны придерживаться регламентов. Глава региона отметил необходимость усилить пропаганду культуры поведения в лесу, на природе.
По данным властей, инцидент с лосихой произошел в деревне Раменье Череповецкого района Вологодской области. "По информации правоохранителей, участниками события стали трое мужчин: двое жителей Тверской области и один - Ярославской области. Съемку на телефон производила женщина", - отмечает областное правительство.