https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599440780.html

Житель Калининградской области убил сожительницу из-за храпа во сне

Житель Калининградской области убил сожительницу из-за храпа во сне

Житель Гвардейского района Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы из-за того, что она храпела во сне, сообщила... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:50

2021-03-01T14:50

2021-03-01T14:50

россия

калининградская область

гвардейский район

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 1 мар - РИА Новости. Житель Гвардейского района Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы из-за того, что она храпела во сне, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.По версии следствия, в ноябре 2020 года 44-летний обвиняемый в ходе бытовой ссоры сначала избил, а потом задушил простынёй 38-летнюю сожительницу, после чего лег спать, оставив тело на полу комнаты. Как полагает следствие, утром мужчина попытался скрыть следы преступления – замыл кровь, сжег простынь и ее мобильный телефон, потом перенес тело женщины в сарай, чтобы вечером вывезти его в лодке и утопить в реке. Избавиться от тела обвиняемый не успел, поскольку соседи увидели его выносящим в сарай подозрительно объемный предмет и сообщили в правоохранительные органы."Уголовное дело с утвержденным прокурором Гвардейского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу... Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Он сообщил следствию, что ссора с подругой произошла из-за того, что она храпела во сне, а когда он ее разбудил, женщина принялась оскорблять его грубой нецензурной бранью", - рассказала Гацко.Она отметила, что на стадии предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели, получены заключения медицинских, биологических, комплексной психолого-психиатрической судебных экспертиз.

https://ria.ru/20201207/ubiystvo-1588078666.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/ubiystvo-1596725002.html

россия

калининградская область

гвардейский район

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россия, калининградская область, гвардейский район, происшествия