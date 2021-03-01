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На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
Женщина на Кубани подозревается в убийстве 99-летней жительницы Геленджика и хищении у нее 35 тысяч рублей после празднования Дня защитника Отечества - 25... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:21
2021-03-01T13:21
2021-03-01T13:21
ростов-на-дону
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Женщина на Кубани подозревается в убийстве 99-летней жительницы Геленджика и хищении у нее 35 тысяч рублей после празднования Дня защитника Отечества - 25 февраля, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней уроженки Костромской области, которая подозревается в убийстве 99-летней местной жительницы", - говорится в сообщении.Следователи установили, что подозреваемая арендовала комнату в гостевом доме в курортном геленджикском посёлке Кабардинка. По соседству с ней проживала в своем доме 99-летняя местная жительница, за которой та ранее присматривала."По данным следствия, 25 февраля 2021 года фигурантка вместе с сожителем находились в своей комнате и распивали алкоголь по случаю прошедшего Дня Защитника Отечества. После того, как мужчина уснул, сожительница пошла в соседний дом к пожилой женщине... В ходе разговора между женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница стала душить хозяйку дома... Убедившись в смерти женщины, злоумышленница стала обыскивать ее жилище и, обнаружив порядка 35 тысяч рублей, скрылась вместе с похищенным и покинула пределы края", - добавляется в релизе.Погибшую пожилую женщину обнаружила сиделка на следующее утро. Отмечается, что согласно заключению судебно-медицинского исследования, причиной ее смерти стала асфиксия. В пятницу подозреваемую задержали в Ростове-на-Дону, а в понедельник следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ростов-на-дону, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости.
Женщина на Кубани подозревается в убийстве 99-летней жительницы Геленджика
и хищении у нее 35 тысяч рублей после празднования Дня защитника Отечества - 25 февраля, сообщает СУСК по Краснодарскому краю
.
"Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней уроженки Костромской области, которая подозревается в убийстве 99-летней местной жительницы", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что подозреваемая арендовала комнату в гостевом доме в курортном геленджикском посёлке Кабардинка. По соседству с ней проживала в своем доме 99-летняя местная жительница, за которой та ранее присматривала.
"По данным следствия, 25 февраля 2021 года фигурантка вместе с сожителем находились в своей комнате и распивали алкоголь по случаю прошедшего Дня Защитника Отечества. После того, как мужчина уснул, сожительница пошла в соседний дом к пожилой женщине... В ходе разговора между женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница стала душить хозяйку дома... Убедившись в смерти женщины, злоумышленница стала обыскивать ее жилище и, обнаружив порядка 35 тысяч рублей, скрылась вместе с похищенным и покинула пределы края", - добавляется в релизе.
Погибшую пожилую женщину обнаружила сиделка на следующее утро. Отмечается, что согласно заключению судебно-медицинского исследования, причиной ее смерти стала асфиксия. В пятницу подозреваемую задержали в Ростове-на-Дону
, а в понедельник следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.