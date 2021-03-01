https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599383049.html

Под Нижним Новгородом допросят подозреваемого в убийстве семьи

Под Нижним Новгородом допросят подозреваемого в убийстве семьи

Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке под Нижним Новгородом доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области для... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:47

2021-03-01T09:47

2021-03-01T12:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

кстовский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599410561_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6277633afc2c702c1e011e3df207e676.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке под Нижним Новгородом доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области для допроса, сообщает ведомство."Первого марта 26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма, доставлен к следователям СК для допроса. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", – говорится в сообщении.По данным СУСК по Нижегородской области, днем 28 февраля в доме поселка Кудьма Кстовского района обнаружены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599366058.html

россия

нижний новгород

кстовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос подозреваемого в убийстве семьи из 4-х человек. Кадры СК РФ СК публикует видео допроса подозреваемого в убийстве семьи из 4 человек под Нижним Новгородом 2021-03-01T09:47 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, кстовский район, происшествия