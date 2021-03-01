https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599383049.html
Под Нижним Новгородом допросят подозреваемого в убийстве семьи
Под Нижним Новгородом допросят подозреваемого в убийстве семьи
Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке под Нижним Новгородом доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области для... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:47
2021-03-01T09:47
2021-03-01T12:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
кстовский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке под Нижним Новгородом доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области для допроса, сообщает ведомство."Первого марта 26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма, доставлен к следователям СК для допроса. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", – говорится в сообщении.По данным СУСК по Нижегородской области, днем 28 февраля в доме поселка Кудьма Кстовского района обнаружены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599366058.html
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Допрос подозреваемого в убийстве семьи из 4-х человек. Кадры СК РФ
СК публикует видео допроса подозреваемого в убийстве семьи из 4 человек под Нижним Новгородом
2021-03-01T09:47
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, кстовский район, происшествия