https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599366058.html
СМИ назвали предполагаемый мотив убийства семьи в Нижегородской области
СМИ назвали предполагаемый мотив убийства семьи в Нижегородской области
Возможным мотивом убийства семьи из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области является грабеж, об этом сообщает местное издание NN.ru со ссылкой на РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:55
2021-03-01T01:55
2021-03-01T02:02
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Возможным мотивом убийства семьи из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области является грабеж, об этом сообщает местное издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника издания, подозреваемые заранее спланировали нападение с целью похищения ценностей из дома погибших. При этом один из задержанных занимался строительными работами на участке, его знали в семье и он имел доступ к дому.В воскресенье в региональном управлении СК сообщили, что в одном из частных домов поселка обнаружили тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел обнаружены признаки насильственной смерти, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления во Владимирской области.Прокуратура Нижегородской области взяла расследование дела на контроль.
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599363451.html
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убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, нижегородская область, происшествия