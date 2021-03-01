Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599366058.html
СМИ назвали предполагаемый мотив убийства семьи в Нижегородской области
СМИ назвали предполагаемый мотив убийства семьи в Нижегородской области
Возможным мотивом убийства семьи из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области является грабеж, об этом сообщает местное издание NN.ru со ссылкой на РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:55
2021-03-01T02:02
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Возможным мотивом убийства семьи из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области является грабеж, об этом сообщает местное издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника издания, подозреваемые заранее спланировали нападение с целью похищения ценностей из дома погибших. При этом один из задержанных занимался строительными работами на участке, его знали в семье и он имел доступ к дому.В воскресенье в региональном управлении СК сообщили, что в одном из частных домов поселка обнаружили тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел обнаружены признаки насильственной смерти, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления во Владимирской области.Прокуратура Нижегородской области взяла расследование дела на контроль.
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599363451.html
владимирская область
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, нижегородская область, происшествия

СМИ назвали предполагаемый мотив убийства семьи в Нижегородской области

01:55 01.03.2021 (обновлено: 02:02 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Возможным мотивом убийства семьи из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области является грабеж, об этом сообщает местное издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, подозреваемые заранее спланировали нападение с целью похищения ценностей из дома погибших. При этом один из задержанных занимался строительными работами на участке, его знали в семье и он имел доступ к дому.
В воскресенье в региональном управлении СК сообщили, что в одном из частных домов поселка обнаружили тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел обнаружены признаки насильственной смерти, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления во Владимирской области.
Прокуратура Нижегородской области взяла расследование дела на контроль.
Видео с места убийства семьи в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
00:51
Опубликовано видео с места убийства семьи в Нижегородской области
 
Убийство семьи в Нижегородской областиСледственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьНижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Школьники рассказали, какие предметы они бы исключили из программы
05:24В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных
05:08Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска
04:56В Приморье сняли карантин по африканской чуме свиней
04:54В Артеме произошел пожар в автомагазине
04:32Комаровский перечислил симптомы пневмонии
04:22В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
04:15"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае
04:02"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
03:27В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
03:19В Одинцово локализовали пожар на складе завода огнеупорных изделий
03:16Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
03:13Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники
03:04Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете
03:02Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
02:53В сгоревшем на трассе на Чукотке вагончике нашли тела двух человек
02:51В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий
02:47Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова
02:43Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
02:42ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19
Лента новостейМолния