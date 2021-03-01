https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599363451.html
Опубликовано видео с места убийства семьи в Нижегородской области
Опубликовано видео с места убийства семьи в Нижегородской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:51
2021-03-01T00:51
2021-03-01T02:02
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области.На кадрах запечатлены, предположительно, дом, где произошла трагедия, а также сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте происшествия.В воскресенье в региональном управлении СК сообщили, что в одном из частных домов поселка обнаружили тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел обнаружены признаки насильственной смерти. Мотивы преступников неизвестны, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, подозреваемых в совершении преступления задержали во Владимирской области. В полиции подтвердили эту информацию.
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html
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убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия