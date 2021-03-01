https://ria.ru/20210301/tseremoniya-1599373760.html

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус", трансляцию вел телеканал NBC. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T07:52

2021-03-01T07:52

2021-03-01T10:22

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус", трансляцию вел телеканал NBC.В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников".Конкуренцию ей составляли "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.Награды в номинации "лучшая женская роль в драме" удостоили Андру Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".Лучшей комедией стал "Борат 2" Джейсона Уолинера. Его соперниками были мюзикл "Гамильтон" Томаса Каила, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова, "Выпускной" Райана Мерфи и "Мьюзик" певицы Сии.Лучшим сценаристом минувшего года по версии "Золотого глобуса" стал Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой". Лучшим мини-сериалом признали "Ход королевы", драматическим сериалом — "Корону", а комедийным – "Шиттс Крик".В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом — "Душа"."Золотой глобус" вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. Наряду с "Оскаром" киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.

https://ria.ru/20210203/premiya-1595891579.html

https://ria.ru/20200106/1563147993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, чедвик боузман, джоди фостер, аарон соркин, золотой глобус, сша