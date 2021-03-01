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https://ria.ru/20210301/tseremoniya-1599373760.html
Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"
Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"
В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус", трансляцию вел телеканал NBC. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T07:52
2021-03-01T10:22
кино и сериалы
новости культуры
культура
чедвик боузман
джоди фостер
аарон соркин
золотой глобус
сша
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус", трансляцию вел телеканал NBC.В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников".Конкуренцию ей составляли "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.Награды в номинации "лучшая женская роль в драме" удостоили Андру Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".Лучшей комедией стал "Борат 2" Джейсона Уолинера. Его соперниками были мюзикл "Гамильтон" Томаса Каила, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова, "Выпускной" Райана Мерфи и "Мьюзик" певицы Сии.Лучшим сценаристом минувшего года по версии "Золотого глобуса" стал Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой". Лучшим мини-сериалом признали "Ход королевы", драматическим сериалом — "Корону", а комедийным – "Шиттс Крик".В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом — "Душа"."Золотой глобус" вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. Наряду с "Оскаром" киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.
https://ria.ru/20210203/premiya-1595891579.html
https://ria.ru/20200106/1563147993.html
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кино и сериалы, новости культуры, чедвик боузман, джоди фостер, аарон соркин, золотой глобус, сша

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

07:52 01.03.2021 (обновлено: 10:22 01.03.2021)
 
© REUTERS / NBC handoutЦеремония вручения премии "Золотой глобус - 2021"
Церемония вручения премии Золотой глобус - 2021 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / NBC handout
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус", трансляцию вел телеканал NBC.
В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников".
Конкуренцию ей составляли "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.
Награды в номинации "лучшая женская роль в драме" удостоили Андру Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".
Американская премия Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:07Культура
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
Лучшей комедией стал "Борат 2" Джейсона Уолинера. Его соперниками были мюзикл "Гамильтон" Томаса Каила, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова, "Выпускной" Райана Мерфи и "Мьюзик" певицы Сии.
Лучшим сценаристом минувшего года по версии "Золотого глобуса" стал Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой".
Лучшим мини-сериалом признали "Ход королевы", драматическим сериалом — "Корону", а комедийным – "Шиттс Крик".
В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом — "Душа".
"Золотой глобус" вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. Наряду с "Оскаром" киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.
Общественный деятель Александр Невский - РИА Новости, 1920, 06.01.2020
6 января 2020, 15:21Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыЧедвик БоузманДжоди ФостерАарон СоркинЗолотой глобусСША
 
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