https://ria.ru/20210301/troyka-1599406475.html

"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области

"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области

Карта "Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области, которые перевозят пассажиров в 22 округах Подмосковья, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:13

2021-03-01T12:13

2021-03-01T12:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Карта "Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области, которые перевозят пассажиров в 22 округах Подмосковья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области. Эти маршруты перевозят пассажиров в 22 округах Московской области", - говорится в сообщении.Маршруты, на которых работает "Тройка", опубликованы на транспортном портале Москвы."Первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность — ежедневно тысячи пассажиров используют "Тройку", с начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье. Возможность использования одной карты для оплаты проезда на столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее", - сказал глава транспортного комплекса Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Также с сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут оплачивать проезд картой "Тройка" ещё в 400 автобусах Мострансавто.

https://ria.ru/20210215/mtsd-1597593367.html

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московская область (подмосковье), мострансавто