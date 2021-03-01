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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210301/troyka-1599406475.html
"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области
"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области
Карта "Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области, которые перевозят пассажиров в 22 округах Подмосковья, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:13
2021-03-01T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Карта "Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области, которые перевозят пассажиров в 22 округах Подмосковья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области. Эти маршруты перевозят пассажиров в 22 округах Московской области", - говорится в сообщении.Маршруты, на которых работает "Тройка", опубликованы на транспортном портале Москвы."Первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность — ежедневно тысячи пассажиров используют "Тройку", с начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье. Возможность использования одной карты для оплаты проезда на столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее", - сказал глава транспортного комплекса Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Также с сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут оплачивать проезд картой "Тройка" ещё в 400 автобусах Мострансавто.
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московская область (подмосковье), мострансавто

"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области

12:13 01.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Карта "Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области, которые перевозят пассажиров в 22 округах Подмосковья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Московской области. Эти маршруты перевозят пассажиров в 22 округах Московской области", - говорится в сообщении.
Мужчина у автомата по продаже проездных билетов на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Тушино - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 19:19Новости Подмосковья
Пассажиры МЦД смогут пополнять "Тройку" безналично
Маршруты, на которых работает "Тройка", опубликованы на транспортном портале Москвы.
"Первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность — ежедневно тысячи пассажиров используют "Тройку", с начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье. Возможность использования одной карты для оплаты проезда на столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее", - сказал глава транспортного комплекса Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Также с сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут оплачивать проезд картой "Тройка" ещё в 400 автобусах Мострансавто.
"Уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в 1,5 тысяче автобусах областного перевозчика", - сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, чьи слова приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
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