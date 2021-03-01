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Трамп заявил, что не будет основывать новую партию
Трамп заявил, что не будет основывать новую партию
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать новую партию. РИА Новости, 01.03.2021
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать новую партию."Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо.По его словам, республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что не будет основывать новую партию

01:01 01.03.2021 (обновлено: 01:47 01.03.2021)
 
© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать новую партию.
"Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо.
По его словам, республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".
Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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