https://ria.ru/20210301/tramp-1599363879.html
Трамп заявил, что не будет основывать новую партию
Трамп заявил, что не будет основывать новую партию
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать новую партию. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T01:01
2021-03-01T01:01
2021-03-01T01:47
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать новую партию."Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо.По его словам, республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".
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дональд трамп, сша, в мире