https://ria.ru/20210301/tolstoy-1599461469.html
Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы
Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы
Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального cобрания Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:36
2021-03-01T16:36
2021-03-01T22:19
россия
петр толстой
госдума рф
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального cобрания Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы в случае запуска трехсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении России.Такое заявление он сделал в ходе круглого стола "Двадцать пять лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"."Первое. Мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", — отметил Толстой, рассуждая о действиях Российской Федерации в случае запуска трехсторонней процедуры.
https://ria.ru/20210301/evropa-1599450560.html
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россия, петр толстой, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы