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Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы
Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы
Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального cобрания Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:36
2021-03-01T22:19
россия
петр толстой
госдума рф
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального cобрания Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы в случае запуска трехсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении России.Такое заявление он сделал в ходе круглого стола "Двадцать пять лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"."Первое. Мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", — отметил Толстой, рассуждая о действиях Российской Федерации в случае запуска трехсторонней процедуры.
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россия, петр толстой, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы

Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы

16:36 01.03.2021 (обновлено: 22:19 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального cобрания Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы в случае запуска трехсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении России.
Такое заявление он сделал в ходе круглого стола "Двадцать пять лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".
"Первое. Мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", — отметил Толстой, рассуждая о действиях Российской Федерации в случае запуска трехсторонней процедуры.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 15:45
Совет Европы потеряет смысл существования без России, заявили в МИД
 
РоссияПетр ТолстойГосдума РФСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета Европы
 
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