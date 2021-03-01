https://ria.ru/20210301/tolstoy-1599461469.html

Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы

Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы

Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального cобрания Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:36

2021-03-01T16:36

2021-03-01T22:19

россия

петр толстой

госдума рф

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального cобрания Российской Федерации в ПАСЕ Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы в случае запуска трехсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении России.Такое заявление он сделал в ходе круглого стола "Двадцать пять лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"."Первое. Мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", — отметил Толстой, рассуждая о действиях Российской Федерации в случае запуска трехсторонней процедуры.

https://ria.ru/20210301/evropa-1599450560.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр толстой, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы