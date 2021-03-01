https://ria.ru/20210301/telekanal-1599499360.html
Нацсовет Украины по ТВ обвинил телеканал Порошенко в пропаганде
Нацсовет Украины по ТВ обвинил телеканал Порошенко в пропаганде
Телеканал "Прямой", принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, имеет серьезные проблемы с объективностью и занимается пропагандой, заявила глава... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:04
2021-03-01T19:04
2021-03-01T19:05
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петр порошенко
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Телеканал "Прямой", принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, имеет серьезные проблемы с объективностью и занимается пропагандой, заявила глава Национального совета по телерадиовещанию Ольга Герасимьюк в интервью интернет-изданию "Новое время", опубликованном в понедельник.Порошенко 18 февраля заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой", купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не оглашается.Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у телеканала "Прямой" проблемы с объективностью, Герасимьюк ответила: "Да, очень серьезные"."Их проблема – "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено: ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию", – сказала Герасимьюк.Она также отметила, что у "Прямого" есть предупреждение от Нацсовета в связи с тем, что один из ведущих выражался нецензурно в эфире."Зрителя приучают к тому, что такой уровень вещания является нормальным. Дети перед телевизором перенимают такую стилистику общения. Но, видите, политическая мотивация преобладает над пониманием токсичности таких эфиров", - подытожила Герасимьюк.
https://ria.ru/20210221/poroshenko-1598470161.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир макеенко, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости.
Телеканал "Прямой", принадлежащий экс-президенту Украины
Петру Порошенко, имеет серьезные проблемы с объективностью и занимается пропагандой, заявила глава Национального совета по телерадиовещанию Ольга Герасимьюк в интервью интернет-изданию "Новое время"
, опубликованном в понедельник.
Порошенко
18 февраля заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой", купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко
, сумма сделки не оглашается.
Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у телеканала "Прямой" проблемы с объективностью, Герасимьюк ответила: "Да, очень серьезные".
"Их проблема – "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено: ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию", – сказала Герасимьюк.
Она также отметила, что у "Прямого" есть предупреждение от Нацсовета в связи с тем, что один из ведущих выражался нецензурно в эфире.
"Зрителя приучают к тому, что такой уровень вещания является нормальным. Дети перед телевизором перенимают такую стилистику общения. Но, видите, политическая мотивация преобладает над пониманием токсичности таких эфиров", - подытожила Герасимьюк.