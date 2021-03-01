https://ria.ru/20210301/telekanal-1599499360.html

Нацсовет Украины по ТВ обвинил телеканал Порошенко в пропаганде

Нацсовет Украины по ТВ обвинил телеканал Порошенко в пропаганде

Телеканал "Прямой", принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, имеет серьезные проблемы с объективностью и занимается пропагандой, заявила глава... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:04

2021-03-01T19:04

2021-03-01T19:05

владимир макеенко

петр порошенко

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Телеканал "Прямой", принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, имеет серьезные проблемы с объективностью и занимается пропагандой, заявила глава Национального совета по телерадиовещанию Ольга Герасимьюк в интервью интернет-изданию "Новое время", опубликованном в понедельник.Порошенко 18 февраля заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой", купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не оглашается.Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у телеканала "Прямой" проблемы с объективностью, Герасимьюк ответила: "Да, очень серьезные"."Их проблема – "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено: ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию", – сказала Герасимьюк.Она также отметила, что у "Прямого" есть предупреждение от Нацсовета в связи с тем, что один из ведущих выражался нецензурно в эфире."Зрителя приучают к тому, что такой уровень вещания является нормальным. Дети перед телевизором перенимают такую стилистику общения. Но, видите, политическая мотивация преобладает над пониманием токсичности таких эфиров", - подытожила Герасимьюк.

https://ria.ru/20210221/poroshenko-1598470161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/kravchuk-1597875919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макеенко, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире