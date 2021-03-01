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Глава МАГАТЭ надеется на возвращение США в ядерную сделку
Глава МАГАТЭ надеется на возвращение США в ядерную сделку
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник выразил надежду, что соглашение о возвращении США в ядерную сделку будет достигнуто. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:08
2021-03-01T16:08
рафаэль гросси
приостановка ираном участия в ядерной сделке
выход сша из ядерной сделки по ирану
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
иран
сша
в мире
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник выразил надежду, что соглашение о возвращении США в ядерную сделку будет достигнуто.Гросси 20-21 февраля совершил визит в Тегеран, по итогам которого сообщил, что с Ираном удалось достичь "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит "необходимую" верификационную деятельность и мониторинг в Иране вплоть до трёх месяцев. По его словам, это открывает окно для дипломатии в условиях, когда США заявили о желании вернуться в сделку.Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов, Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. По словам дипломатов, в Иране хотят сначала получить гарантии, что США снимут некоторые санкции после встречи. Они добавили, что отказ Ирана "не убил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы", и что этот шаг Тегерана может быть "попыткой получить рычаги воздействия на будущих переговорах".Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210224/iran-1598812751.html
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рафаэль гросси, приостановка ираном участия в ядерной сделке, выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, иран, сша, в мире

Глава МАГАТЭ надеется на возвращение США в ядерную сделку

16:08 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник выразил надежду, что соглашение о возвращении США в ядерную сделку будет достигнуто.
Гросси 20-21 февраля совершил визит в Тегеран, по итогам которого сообщил, что с Ираном удалось достичь "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит "необходимую" верификационную деятельность и мониторинг в Иране вплоть до трёх месяцев. По его словам, это открывает окно для дипломатии в условиях, когда США заявили о желании вернуться в сделку.
"Президент США и госсекретарь обозначили желание вернуться в СВПД и ищут способы и средства это сделать. Поэтому я, помимо прочего, решил, что важно дать больше времени дипломатии, дать больше времени консультациям. Это не произойдёт через 7-8 дней, это займёт время. Кто-то может сказать, что 90 дней недостаточно. Возможно, это так. Мы все надеемся, и я надеюсь не только как чиновник, но и как гражданин мира, что они договорятся, и мы будем их поддерживать", - сказал Гросси журналистам.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов, Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. По словам дипломатов, в Иране хотят сначала получить гарантии, что США снимут некоторые санкции после встречи. Они добавили, что отказ Ирана "не убил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы", и что этот шаг Тегерана может быть "попыткой получить рычаги воздействия на будущих переговорах".
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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Рафаэль ГроссиПриостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранСШАВ мире
 
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