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В Свердловской области подросток погиб при падении бетонной стены
В Свердловской области подросток погиб при падении бетонной стены
Шестнадцатилетний подросток погиб при падении бетонной стены на территории бывшего завода в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, сообщает прокуратура... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:29
2021-03-01T16:29
2021-03-01T16:29
алапаевск
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб при падении бетонной стены на территории бывшего завода в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, сообщает прокуратура региона."В Алапаевске прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 16-летнего юноши в результате падения бетонной стены на территории бывшего завода", - говорится в сообщении.По предварительной информации, инцидент произошел днем в понедельник на территории бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода. По предварительным данным, 16-летний подросток воспитывался в неполной семье, состоял на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за употребление спиртного.На место происшествия выехал Алапаевский городской прокурор Александр Мухаев.Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.
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алапаевск
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алапаевск, свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости.
Шестнадцатилетний подросток погиб при падении бетонной стены на территории бывшего завода в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области
, сообщает прокуратура региона.
"В Алапаевске
прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 16-летнего юноши в результате падения бетонной стены на территории бывшего завода", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, инцидент произошел днем в понедельник на территории бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода. По предварительным данным, 16-летний подросток воспитывался в неполной семье, состоял на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за употребление спиртного.
На место происшествия выехал Алапаевский городской прокурор Александр Мухаев.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.