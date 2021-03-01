https://ria.ru/20210301/stena-1599460111.html

В Свердловской области подросток погиб при падении бетонной стены

В Свердловской области подросток погиб при падении бетонной стены

Шестнадцатилетний подросток погиб при падении бетонной стены на территории бывшего завода в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, сообщает прокуратура... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:29

2021-03-01T16:29

2021-03-01T16:29

алапаевск

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб при падении бетонной стены на территории бывшего завода в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, сообщает прокуратура региона."В Алапаевске прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 16-летнего юноши в результате падения бетонной стены на территории бывшего завода", - говорится в сообщении.По предварительной информации, инцидент произошел днем в понедельник на территории бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода. По предварительным данным, 16-летний подросток воспитывался в неполной семье, состоял на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за употребление спиртного.На место происшествия выехал Алапаевский городской прокурор Александр Мухаев.Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599440599.html

алапаевск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алапаевск, свердловская область, происшествия