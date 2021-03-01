https://ria.ru/20210301/srok-1599398085.html

Фигурант дела о хищении трех миллиардов рублей получил условный срок

Фигурант дела о хищении трех миллиардов рублей получил условный срок

Мосгорсуд приговорил к условному сроку гендиректора субподрядной организации ООО "НафтаПремиум" Александра Безрукова по делу о хищении более 3 миллиардов рублей РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:31

2021-03-01T11:31

2021-03-01T11:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к условному сроку гендиректора субподрядной организации ООО "НафтаПремиум" Александра Безрукова по делу о хищении более 3 миллиардов рублей у Росрезерва, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Безруков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что дело рассмотрено в особом порядке, что предполагает полное признание вины и отказ от исследования доказательств в обмен на смягчение наказания. В ходе прений прокурор просил для Безрукова 4 года и 7 месяцев колонии. Санкция статьи достигает 10 лет лишения свободы.Как ранее сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, деньги были похищены при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва.По версии следствия, в 2014 году между Росрезервом и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" заключен госконтракт на сумму более 3,2 миллиарда рублей на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива после длительного хранения на комбинатах Росрезерва. Следствие считает, что сотрудникам Росрезерва было известно, что работы не позволят улучшить качество топлива.После приемки фиктивных работ Росрезервом произведена оплата подрядной организации в размере 3,2 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере, считает следствие.В мае 2019 года обвинения были предъявлены замруководителя Росрезерва Александру Кирюхину, экс-начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадиму Гаврилову и его бывшему заму Олегу Лазареву, директору научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергею Уланину, Безрукову и иным лицам. Сообщалось, что Кирюхин и Безруков помещены под домашний арест, а Гаврилов, Уланин и Лазарев отправлены в СИЗО.

https://ria.ru/20210226/khischenie-1599025682.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), происшествия