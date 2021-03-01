https://ria.ru/20210301/sputniki-1599407071.html

Китай вывел на орбиту более 300 спутников

Китай вывел на орбиту более 300 спутников

В 2020 году китайская спутниковая система добилась значительных успехов, были выведены на орбиту более 300 прикладных спутников, сообщается в докладе,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:25

2021-03-01T12:25

2021-03-01T12:25

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 1 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году китайская спутниковая система добилась значительных успехов, были выведены на орбиту более 300 прикладных спутников, сообщается в докладе, опубликованном недавно Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC).В их число входят спутники навигационной системы “Бэйдоу”，спутники дистанционного зондирования для метеорологических наблюдений и мониторинга океанской среды, а также спутники связи.В 2020 году Китай начал строительство широкополосной спутниковой системы связи с высокой пропускной способностью, в июле того же года был запущен спутник связи APSTAR-6D．Благодаря возможностям спутниковой связи Китай предоставляет пользователям услуги связи на земле, в море и в воздухе. Общее число пользователей услуг прямого спутникового вещания превышает 145 миллионов человек.Совершенствуя космическую инфраструктуру, предприятия аэрокосмической отрасли способствуют ее интеграции с другими отраслями за счет применения спутников и интеллектуального анализа данных, следует из доклада.

https://ria.ru/20200725/1574901451.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай