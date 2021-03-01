Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210301/sputniki-1599407071.html
Китай вывел на орбиту более 300 спутников
Китай вывел на орбиту более 300 спутников
В 2020 году китайская спутниковая система добилась значительных успехов, были выведены на орбиту более 300 прикладных спутников, сообщается в докладе,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:25
2021-03-01T12:25
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599408037_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_2087dcc7d8dd91983cc1c40d4ec4c200.jpg
МОСКВА, 1 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году китайская спутниковая система добилась значительных успехов, были выведены на орбиту более 300 прикладных спутников, сообщается в докладе, опубликованном недавно Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC).В их число входят спутники навигационной системы “Бэйдоу”，спутники дистанционного зондирования для метеорологических наблюдений и мониторинга океанской среды, а также спутники связи.В 2020 году Китай начал строительство широкополосной спутниковой системы связи с высокой пропускной способностью, в июле того же года был запущен спутник связи APSTAR-6D．Благодаря возможностям спутниковой связи Китай предоставляет пользователям услуги связи на земле, в море и в воздухе. Общее число пользователей услуг прямого спутникового вещания превышает 145 миллионов человек.Совершенствуя космическую инфраструктуру, предприятия аэрокосмической отрасли способствуют ее интеграции с другими отраслями за счет применения спутников и интеллектуального анализа данных, следует из доклада.
https://ria.ru/20200725/1574901451.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599408037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5b421e1345185ed61529280ceac0228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай

Китай вывел на орбиту более 300 спутников

12:25 01.03.2021
 
© AFP 2021 / STRЗапуск ракеты-носителя Чанчжэн-3B со спутником мобильной связи Tiantong 1-02 с космодрома Сичан
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-3B со спутником мобильной связи Tiantong 1-02 с космодрома Сичан - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AFP 2021 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году китайская спутниковая система добилась значительных успехов, были выведены на орбиту более 300 прикладных спутников, сообщается в докладе, опубликованном недавно Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC).
В их число входят спутники навигационной системы “Бэйдоу”，спутники дистанционного зондирования для метеорологических наблюдений и мониторинга океанской среды, а также спутники связи.
В 2020 году Китай начал строительство широкополосной спутниковой системы связи с высокой пропускной способностью, в июле того же года был запущен спутник связи APSTAR-6D．
Благодаря возможностям спутниковой связи Китай предоставляет пользователям услуги связи на земле, в море и в воздухе. Общее число пользователей услуг прямого спутникового вещания превышает 145 миллионов человек.
Совершенствуя космическую инфраструктуру, предприятия аэрокосмической отрасли способствуют ее интеграции с другими отраслями за счет применения спутников и интеллектуального анализа данных, следует из доклада.
Запуск ракеты Чанчжэн-4B в Китае - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля 2020, 10:06
Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты "Чанчжэн-4B"
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
Лента новостейМолния