https://ria.ru/20210301/sotrudnichestvo-1599456244.html
Почвы для сотрудничества с СЕ осталось крайне мало, считают в Госдуме
Почвы для сотрудничества с СЕ осталось крайне мало, считают в Госдуме
Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой считает, что почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось "крайне... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:13
2021-03-01T16:13
2021-03-01T16:13
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой считает, что почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось "крайне мало", об этом он заявил в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"."Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются", - сказал он.Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных. Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (Комитет министров Совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
https://ria.ru/20210301/evropa-1599450560.html
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россия, петр толстой, госдума рф, совет европы, москва, парламентская ассамблея совета европы