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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210301/solovki-1599518568.html
Архангельские власти изменят условия въезда на Соловки
Архангельские власти изменят условия въезда на Соловки
Власти Архангельской области намерены ввести ряд послаблений в связи со стабилизацией положения с распространением коронавирусной инфекции, в частности... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:49
2021-03-01T21:49
религия и мировоззрение
соловки
александр цыбульский
соловецкие острова
архангельская область
общество
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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Власти Архангельской области намерены ввести ряд послаблений в связи со стабилизацией положения с распространением коронавирусной инфекции, в частности разрешить въезд на Соловецкие острова по справке об отрицательном тесте на COVID-19, а также по документу о наличии антител или при условии вакцинации, сообщила пресс-служба правительства региона.Как отметили в правительстве, в настоящее время власти региона готовят изменения в указ, который регламентирует меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Как отметил глава региона Александр Цыбульский на заседании оперштаба, ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизируется: число выявляемых новых случаев заболевания ежедневно снижается, активно идет процесс вакцинации. Это, по мнению членов штаба, позволяет снять некоторые действующие в регионе ограничения."Члены оперштаба одобрили изменение условий въезда на Соловки. Если на сегодняшний день обязательным было наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус методом ПЦР-диагностики, то теперь также будут учитываться справка о положительном тесте на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до заезда, и сертификат профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня заезда", - сообщили в правительстве, пояснив, что необходимо будет предоставить один из трех документов на выбор.Кроме того, на весенних каникулах готовы принять школьников оздоровительные лагеря дневного пребывания при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мер. Также смягчаются ограничения в отношении работы предприятий общественного питания: с осени 2020 года в регионе рестораны и бары имеют право работать до 23.00, а одновременно находиться за столом в таком заведении могут не более восьми человек. На заседании оперштаба было предложено продлить работу организаций общепита до 01.00 с одновременным размещением за столом до 20 человек."Если после мартовских праздников динамика снижения заболеваемости останется позитивной, эти ограничения будем окончательно отменять", – отметил глава региона.По его словам, впервые за долгий период в области появилась возможность начать сокращение инфекционных коек и вернуться к плановой медицинской помощи. Активно идет процесс вакцинации населения: в среднем в сутки вакцинируется порядка тысячи человек.
https://ria.ru/20200820/solovki-1576059154.html
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соловки, александр цыбульский, соловецкие острова, архангельская область, общество

Архангельские власти изменят условия въезда на Соловки

21:49 01.03.2021
 
© Фото : Александр КудрявцевБогатырские башни и луковицы соборов монастыря видны из любой точки Соловецкого поселка
Богатырские башни и луковицы соборов монастыря видны из любой точки Соловецкого поселка - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Александр Кудрявцев
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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Власти Архангельской области намерены ввести ряд послаблений в связи со стабилизацией положения с распространением коронавирусной инфекции, в частности разрешить въезд на Соловецкие острова по справке об отрицательном тесте на COVID-19, а также по документу о наличии антител или при условии вакцинации, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как отметили в правительстве, в настоящее время власти региона готовят изменения в указ, который регламентирует меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Как отметил глава региона Александр Цыбульский на заседании оперштаба, ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизируется: число выявляемых новых случаев заболевания ежедневно снижается, активно идет процесс вакцинации. Это, по мнению членов штаба, позволяет снять некоторые действующие в регионе ограничения.
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"Члены оперштаба одобрили изменение условий въезда на Соловки. Если на сегодняшний день обязательным было наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус методом ПЦР-диагностики, то теперь также будут учитываться справка о положительном тесте на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до заезда, и сертификат профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня заезда", - сообщили в правительстве, пояснив, что необходимо будет предоставить один из трех документов на выбор.
Кроме того, на весенних каникулах готовы принять школьников оздоровительные лагеря дневного пребывания при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мер. Также смягчаются ограничения в отношении работы предприятий общественного питания: с осени 2020 года в регионе рестораны и бары имеют право работать до 23.00, а одновременно находиться за столом в таком заведении могут не более восьми человек. На заседании оперштаба было предложено продлить работу организаций общепита до 01.00 с одновременным размещением за столом до 20 человек.
"Если после мартовских праздников динамика снижения заболеваемости останется позитивной, эти ограничения будем окончательно отменять", – отметил глава региона.
По его словам, впервые за долгий период в области появилась возможность начать сокращение инфекционных коек и вернуться к плановой медицинской помощи. Активно идет процесс вакцинации населения: в среднем в сутки вакцинируется порядка тысячи человек.
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Религия и мировоззрениеСоловкиАлександр ЦыбульскийСоловецкие островаАрхангельская областьОбщество
 
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