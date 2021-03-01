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Видеомост Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан об экономике
Видеомост Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан об экономике
11 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан, посвященный экономическим последствиям пандемии коронавируса COVID-19.
2021-03-01T16:12
2021-03-01T18:19
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Задать вопросК участию в Москве приглашены:- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;- заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина ИЗОТОВА;- первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан ДАВЫДОВ;- вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир ПАДАЛКО;- председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству Олег ДУНАЕВ;- директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Андрей ТОЧИН;- руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар КИШКЕМБАЕВ;- директор Главгосэкспертизы Игорь МАНИЛОВ.В Минске:- первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Сергей ГУНЬКО;- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ.В Бишкеке:- председатель правления "РСК Банк" Азизбек ОМОРКУЛОВ.В Кишиневе:- министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Михаил ЛУПАШКУ;- и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион ПЕРЖУ;- мэр Кишинева Иван ЧЕБАН.В Нур-Султане:- заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Евгений БОЛЬГЕРТ.Мероприятие пройдет в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ - 30 лет". Негативные последствия пандемии затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.Особое значение приобретает необходимость действий органов государственной власти и деловых кругов в отношении развития промышленной кооперации и региональных производственных цепочек, роста взаимной торговли (в том числе электронной) и формирования общих рынков товаров и услуг, создания рабочих мест и предотвращения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.Как изменится экономика в постпандемический период? Как преодолеть негативные последствия пандемии? Что ждет бизнес от государств? Каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Видеомост Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан об экономике

16:12 01.03.2021 (обновлено: 18:19 01.03.2021)
 
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11 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан, посвященный экономическим последствиям пандемии коронавируса COVID-19.
Задать вопрос

К участию в Москве приглашены:
- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;
- заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина ИЗОТОВА;
- первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан ДАВЫДОВ;
- вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир ПАДАЛКО;
- председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству Олег ДУНАЕВ;
- директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Андрей ТОЧИН;
- руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар КИШКЕМБАЕВ;
- директор Главгосэкспертизы Игорь МАНИЛОВ.

В Минске:
- первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Сергей ГУНЬКО;
- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ.

В Бишкеке:
- председатель правления "РСК Банк" Азизбек ОМОРКУЛОВ.

В Кишиневе:
- министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Михаил ЛУПАШКУ;
- и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион ПЕРЖУ;
- мэр Кишинева Иван ЧЕБАН.

В Нур-Султане:
- заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Евгений БОЛЬГЕРТ.

Мероприятие пройдет в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ - 30 лет". Негативные последствия пандемии затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.Особое значение приобретает необходимость действий органов государственной власти и деловых кругов в отношении развития промышленной кооперации и региональных производственных цепочек, роста взаимной торговли (в том числе электронной) и формирования общих рынков товаров и услуг, создания рабочих мест и предотвращения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.
Как изменится экономика в постпандемический период? Как преодолеть негативные последствия пандемии? Что ждет бизнес от государств? Каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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