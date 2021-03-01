https://ria.ru/20210301/sng-ekonomika-1599456360.html

Видеомост Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан об экономике

Видеомост Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан об экономике

11 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва - Минск - Бишкек - Кишинев - Нур-Султан, посвященный экономическим последствиям пандемии коронавируса COVID-19.

2021-03-01T16:12

2021-03-01T16:12

2021-03-01T18:19

анонсы

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Задать вопросК участию в Москве приглашены:- руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА;- заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина ИЗОТОВА;- первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан ДАВЫДОВ;- вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир ПАДАЛКО;- председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству Олег ДУНАЕВ;- директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Андрей ТОЧИН;- руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар КИШКЕМБАЕВ;- директор Главгосэкспертизы Игорь МАНИЛОВ.В Минске:- первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Сергей ГУНЬКО;- председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир УЛАХОВИЧ.В Бишкеке:- председатель правления "РСК Банк" Азизбек ОМОРКУЛОВ.В Кишиневе:- министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Михаил ЛУПАШКУ;- и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион ПЕРЖУ;- мэр Кишинева Иван ЧЕБАН.В Нур-Султане:- заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Евгений БОЛЬГЕРТ.Мероприятие пройдет в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ - 30 лет". Негативные последствия пандемии затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.Особое значение приобретает необходимость действий органов государственной власти и деловых кругов в отношении развития промышленной кооперации и региональных производственных цепочек, роста взаимной торговли (в том числе электронной) и формирования общих рынков товаров и услуг, создания рабочих мест и предотвращения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.Как изменится экономика в постпандемический период? Как преодолеть негативные последствия пандемии? Что ждет бизнес от государств? Каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы