https://ria.ru/20210301/siriya-1599387244.html

Москва и Дамаск обвинили США в оккупации сирийской территории

Москва и Дамаск обвинили США в оккупации сирийской территории

Соединенные Штаты продолжают наносить удары по Сирии и оккупировать территории страны, говорится в совместном заявлении начальника Национального центра... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:18

2021-03-01T10:18

2021-03-01T18:30

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают наносить удары по Сирии и оккупировать территории страны, говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа."Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни", — говорится в заявлении.Стороны также отметили, что США в условиях борьбы с коронавирусом продолжают "бесчеловечную санкционную политику в отношении многострадального народа Сирии".Кроме того, сообщают Мизинцев и Махлюф, Вашингтон оказывают давление на страны региона с наибольшим числом сирийских беженцев, принуждая запугивать беженцев сложной внутриполитической и социально-экономической ситуацией на родине и многочисленными проблемами, возникающими у вернувшихся в Сирию.В то же время, отмечается в заявлении, межведомственные координационные штабы России и Сирии прилагают все усилия по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию помощи сирийским гражданам в добровольном и безопасном возвращении на родину.По данным властей, на сегодняшний день в места избранного проживания вернулось уже более 2,2 миллионов беженцев. Правительство Сирии, указывается в документе, принимает все возможные меры по созданию достойных условий проживания, новых рабочих мест, восстановлению инфраструктуры и социальных объектов.Особое внимание уделяется противоэпидемическим мероприятиям и восстановлению медицинских учреждений. "В провинциях возобновляют работу медицинские центры, оснащенные всем необходимым оборудованием, включая холодильные установки для хранения лекарственных препаратов, передвижные операционные, машины скорой помощи и генераторы бесперебойного электропитания", — говорится в документе.Как сообщил 26 февраля Пентагон, США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

https://ria.ru/20210301/pomosch-1599385564.html

https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html

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россия, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире