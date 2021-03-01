https://ria.ru/20210301/shestvie-1599505517.html

Пашинян возглавил шествие своих сторонников по Еревану

Пашинян возглавил шествие своих сторонников по Еревану

После часового выступления на митинге своих сторонников в Ереване премьер Армении Никол Пашинян начал шествие по столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:38

2021-03-01T19:38

2021-03-01T19:38

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. После часового выступления на митинге своих сторонников в Ереване премьер Армении Никол Пашинян начал шествие по столице, передает корреспондент РИА Новости.Его выступление продолжалось ровно час - начавшись в 18.46 по местному времени (17.46 мск), оно закончилось в 19.46 (18.46 мск). На митинге сторонников премьера на площади Республики, где находится правительство Армении, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек.После этого Пашинян в окружении охраны и полиции возглавил шествие, колонна пошла по улице Амиряна.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599488089.html

https://ria.ru/20210301/vybory-1599493327.html

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Шествие по Еревану: сторонники Пашиняна идут до памятника Мясникяну Шествие по Еревану: сторонники Пашиняна идут до памятника Мясникяну 2021-03-01T19:38 true PT0M22S

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире