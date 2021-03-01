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Пашинян возглавил шествие своих сторонников по Еревану
Пашинян возглавил шествие своих сторонников по Еревану
После часового выступления на митинге своих сторонников в Ереване премьер Армении Никол Пашинян начал шествие по столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:38
2021-03-01T19:38
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. После часового выступления на митинге своих сторонников в Ереване премьер Армении Никол Пашинян начал шествие по столице, передает корреспондент РИА Новости.Его выступление продолжалось ровно час - начавшись в 18.46 по местному времени (17.46 мск), оно закончилось в 19.46 (18.46 мск). На митинге сторонников премьера на площади Республики, где находится правительство Армении, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек.После этого Пашинян в окружении охраны и полиции возглавил шествие, колонна пошла по улице Амиряна.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599488089.html
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Шествие по Еревану: сторонники Пашиняна идут до памятника Мясникяну
Шествие по Еревану: сторонники Пашиняна идут до памятника Мясникяну
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Пашинян возглавил шествие своих сторонников по Еревану

19:38 01.03.2021
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. После часового выступления на митинге своих сторонников в Ереване премьер Армении Никол Пашинян начал шествие по столице, передает корреспондент РИА Новости.
Его выступление продолжалось ровно час - начавшись в 18.46 по местному времени (17.46 мск), оно закончилось в 19.46 (18.46 мск). На митинге сторонников премьера на площади Республики, где находится правительство Армении, предположительно, собралось не меньше 10 тысяч человек.
Никол Пашинян на акции своих сторонников в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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После этого Пашинян в окружении охраны и полиции возглавил шествие, колонна пошла по улице Амиряна.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в минувший четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 18:39
Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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