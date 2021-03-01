Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна этапировали в колонию
10:54 01.03.2021 (обновлено: 11:13 01.03.2021)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию, его местонахождение пока неизвестно, сообщила РИА Новости супруга осужденного Юлия Шестун.
"Сегодня мы узнали об этом, когда адвокаты пришли навестить его в СИЗО, там нам сказали, что его эпатировали. Разумеется, нам не сообщили, куда именно, по этой причине мы обратились в Общественную наблюдательную комиссию, но вестей пока нет", - заявила собеседница агентства.
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Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.
Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. Врачам приходилась принудительно кормить Шестуна.
Другие фигуранты уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - объявлены в международный розыск.
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