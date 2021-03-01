https://ria.ru/20210301/shestun-1599393778.html

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна этапировали в колонию

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна этапировали в колонию

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию, его местонахождение пока неизвестно, сообщила РИА Новости супруга... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:54

2021-03-01T10:54

2021-03-01T11:13

россия

общественная наблюдательная комиссия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

александр шестун

московская область (подмосковье)

серпуховский район

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию, его местонахождение пока неизвестно, сообщила РИА Новости супруга осужденного Юлия Шестун."Сегодня мы узнали об этом, когда адвокаты пришли навестить его в СИЗО, там нам сказали, что его эпатировали. Разумеется, нам не сообщили, куда именно, по этой причине мы обратились в Общественную наблюдательную комиссию, но вестей пока нет", - заявила собеседница агентства.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал этот приговор законным.Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. Врачам приходилась принудительно кормить Шестуна.Другие фигуранты уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - объявлены в международный розыск.

https://ria.ru/20210218/shestun-1598031721.html

https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html

россия

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серпуховский район

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россия, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, александр шестун, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия