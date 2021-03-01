https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599440599.html
В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком
В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком
Следователи в Архангельской области предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:48
2021-03-01T14:48
2021-03-01T16:20
архангельская область
северодвинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599456041_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ffe6e8c255bbe41e4800683b53deaf9f.jpg
МУРМАНСК, 1 мар - РИА Новости. Следователи в Архангельской области предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ появилось видео падения ледяной глыбы с крыши в Северодвинске рядом с ребёнком.В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка."В связи с резкими перепадами температур создаются условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, сосульки и наледь на крышах зданий, жилых домов, что является угрозой для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следственное управление обратилось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.Кроме того, в ведомстве призвали жителей быть внимательнее на улицах. "(Следует) смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того, следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений", - добавили в ведомстве.Также в СУСК напомнили об уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.
https://ria.ru/20210216/krysha-1597635695.html
https://ria.ru/20210205/novosibirsk-1596136356.html
архангельская область
северодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599456041_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_fdc0595a705786c72db6472b146a7028.jpg
Момент падения ледяной глыбы перед девочкой в Северодвинске
Момент падения ледяной глыбы перед девочкой в Северодвинске
2021-03-01T14:48
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, северодвинск, происшествия
МУРМАНСК, 1 мар - РИА Новости.
Следователи в Архангельской области
предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ появилось видео падения ледяной глыбы с крыши в Северодвинске
рядом с ребёнком.
В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка.
"В связи с резкими перепадами температур создаются условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, сосульки и наледь на крышах зданий, жилых домов, что является угрозой для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следственное управление обратилось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.
Кроме того, в ведомстве призвали жителей быть внимательнее на улицах. "(Следует) смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того, следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений", - добавили в ведомстве.
Также в СУСК напомнили об уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.