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В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком
В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком
Следователи в Архангельской области предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:48
2021-03-01T16:20
архангельская область
северодвинск
происшествия
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МУРМАНСК, 1 мар - РИА Новости. Следователи в Архангельской области предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ появилось видео падения ледяной глыбы с крыши в Северодвинске рядом с ребёнком.В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка."В связи с резкими перепадами температур создаются условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, сосульки и наледь на крышах зданий, жилых домов, что является угрозой для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следственное управление обратилось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.Кроме того, в ведомстве призвали жителей быть внимательнее на улицах. "(Следует) смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того, следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений", - добавили в ведомстве.Также в СУСК напомнили об уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.
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Момент падения ледяной глыбы перед девочкой в Северодвинске
Момент падения ледяной глыбы перед девочкой в Северодвинске
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архангельская область, северодвинск, происшествия

В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком

14:48 01.03.2021 (обновлено: 16:20 01.03.2021)
 
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МУРМАНСК, 1 мар - РИА Новости. Следователи в Архангельской области предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ появилось видео падения ледяной глыбы с крыши в Северодвинске рядом с ребёнком.
В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка.
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"В связи с резкими перепадами температур создаются условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, сосульки и наледь на крышах зданий, жилых домов, что является угрозой для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следственное управление обратилось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.
Кроме того, в ведомстве призвали жителей быть внимательнее на улицах. "(Следует) смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того, следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений", - добавили в ведомстве.
Также в СУСК напомнили об уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.
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