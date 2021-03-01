https://ria.ru/20210301/severodvinsk-1599440599.html

В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком

В Северодвинске ледяная глыба упала рядом с ребенком

Следователи в Архангельской области предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:48

2021-03-01T14:48

2021-03-01T16:20

архангельская область

северодвинск

происшествия

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МУРМАНСК, 1 мар - РИА Новости. Следователи в Архангельской области предупредили жителей об опасности схода наледи с крыш, а УК об ответственности после того, как в соцсетях и местных СМИ появилось видео падения ледяной глыбы с крыши в Северодвинске рядом с ребёнком.В понедельник в соцсетях и СМИ появилось видео того, как огромная глыба срывается с крыши одного из домов в Северодвинске и падает рядом с девочкой, идущей по тротуару, чудом не задев ребёнка."В связи с резкими перепадами температур создаются условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, сосульки и наледь на крышах зданий, жилых домов, что является угрозой для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следственное управление обратилось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с просьбой принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.Кроме того, в ведомстве призвали жителей быть внимательнее на улицах. "(Следует) смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того, следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений", - добавили в ведомстве.Также в СУСК напомнили об уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей теми, кто отвечает за очистку кровель.

https://ria.ru/20210216/krysha-1597635695.html

https://ria.ru/20210205/novosibirsk-1596136356.html

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Момент падения ледяной глыбы перед девочкой в Северодвинске Момент падения ледяной глыбы перед девочкой в Северодвинске 2021-03-01T14:48 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, северодвинск, происшествия