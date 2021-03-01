https://ria.ru/20210301/serbiya-1599421002.html

Новый российско-сербский фонд начнет работу с восстановления храма

Новый российско-сербский фонд начнет работу с восстановления храма

Новая российско-сербская организация откроет свою работу в республике с восстановления православного храма, о чем начала переговоры с Сербской православной... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:18

2021-03-01T13:18

2021-03-01T13:18

религия и мировоззрение

елена гуськова

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

сербия

белград (город)

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Новая российско-сербская организация откроет свою работу в республике с восстановления православного храма, о чем начала переговоры с Сербской православной церковью (СПЦ), сообщила РИА Новости председатель организации Наталья Шатилина.Главу нового фонда в Сербии и регионе знают как представителя "Российских колоколов", Шатилина работала по благословению руководства Русской и Сербской православных церквей. После 15 лет общественной деятельности в феврале в Белграде завершена регистрация "Русско-сербского фонда культуры и наследия", открыт счет и организация готова к работе на новом уровне.В прошлом году наибольшую радость, по словам Шатилиной, ей принесли благодарность и благословение на дальнейшее сотрудничество покойного патриарха Сербского Иринея за организацию полуторогодового пребывания в Сербии значимой православной реликвии - частицы хитона Господня из Владимирской митрополии. Ранее заслуги Шатилиной в укреплении российско-сербских связей официально отмечали экс-министр обороны республики, ныне глава МВД, Александр Вулин и объединение ветеранов специальной 63-й десантной бригады ВС Сербии."Для некоторых планируемых проектов не хватало средств, например, для того, чтобы привести в Сербию и передать в дар Белграду и Сербии памятник Николе Тесле на его день рождения (родился 10 июля 1856 года – ред.). Официально зарегистрированный фонд позволит быстрее привлекать участников для таких начинаний", - заявила Шатилина агентству.Сейчас фонд организует передачу колокола для сербского православного храма Благовещения в селе Вуковско муниципалитета Купрес Боснии и Герцеговины. Церковь была разрушена усташами (хорватскими нацистами – ред.) в годы Второй мировой войны, там находится усыпальница свыше 200 убитых местных жителей, в настоящее время храм восстанавливается и украшается."Мы также взяли на себя обязательство обеспечить ежегодно лечение хотя бы одного ребенка из Сербии в России. Такая необходимость существует, здесь доверяют российской медицине и лекарствам производства РФ. Ведем и переговоры с Белградским государственным университетом по организации обмена студентами с российскими вузами", - отметила Шатилина.При участии фонда планируется к изданию на русском языке научной монографии доктора Драгана Радишича "Сербско-российские отношения, российско-сербские отношения". Перевод уже осуществлен, рецензентом с российской стороны выступила известный историк, специалист по Балканам, академик Елена Гуськова.В портфеле фонда также развитие экономических связей и налаживание деловых контактов между двумя странами."Мы участвуем как посредник в переговорах между торгово-промышленной палатой (ТПП) Белграда и ТПП Санкт-Петербурга. В этом году планируем отвезти делегацию виноделов из Сербии в Крым для обмена опыта с российскими коллегами. Также рассматриваем возможность приезда делегации нашего предприятия-партнера "Пружинный центр" из России для встречи с представителями сербских профильных ведомств", - уточнила собеседник агентства.Партнерами-сооснователями фонда стали юристы из России Андрей Рябов и Артемий Семченков, которые возглавят представительство в Санкт-Петербурге. Участвуют в проектах российские организации, которые знают Шатилину по ее предыдущим проектам. Открытие фонда поддержали реставрационно-строительная компания "Лапин Энтерпрайз" и научно-производственное предприятие "Пружинный центр" и "Спринг-центр", Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества, представители Русской православной церкви. После оформления филиала фонда в России ожидается поддержка со стороны минюста и Государственного Эрмитажа.

https://ria.ru/20201215/khram-1589361118.html

https://ria.ru/20210219/serbiya-1598170818.html

https://ria.ru/20191218/1562553496.html

сербия

белград (город)

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елена гуськова, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сербия, белград (город)