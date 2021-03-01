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Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2"
Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2"
Немецкое правительство намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", говорится в письменном ответе кабмина... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:16
2021-03-01T22:01
в мире
северный поток — 2
германия
сша
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БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Немецкое правительство намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос. Документ размещен на сайте бундестага."Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", — отметили в правительстве Германии.Власти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет", подчеркивается в ответе кабмина.При этом в бундестаге не исключили, что США могут наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта "Северный поток — 2", созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания. Цель фонда — поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, в том числе "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения".Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Шестого февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в немецких водах.Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210301/porazhenie-1599504744.html
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в мире, северный поток — 2, германия, сша

Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2"

21:16 01.03.2021 (обновлено: 22:01 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Немецкое правительство намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос. Документ размещен на сайте бундестага.
"Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", — отметили в правительстве Германии.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Власти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет", подчеркивается в ответе кабмина.
При этом в бундестаге не исключили, что США могут наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта "Северный поток — 2", созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания. Цель фонда — поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, в том числе "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения".

Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Шестого февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в немецких водах.
Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".
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