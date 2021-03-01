Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2"
21:16 01.03.2021 (обновлено: 22:01 01.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Немецкое правительство намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока — 2", говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос. Документ размещен на сайте бундестага.
"Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", — отметили в правительстве Германии.
Власти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет", подчеркивается в ответе кабмина.
При этом в бундестаге не исключили, что США могут наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта "Северный поток — 2", созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания. Цель фонда — поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, в том числе "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения".
Строительство газопровода
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Шестого февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в немецких водах.
Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".