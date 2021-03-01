https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599460629.html

Косачев прокомментировал планы ЕС по новым санкциям против России

Косачев прокомментировал планы ЕС по новым санкциям против России

Возможные санкции Евросоюза против России будут иметь символический характер, при этом Брюссель так и не услышал сигнал от Москвы о недопустимости односторонних РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:33

2021-03-01T16:33

2021-03-01T16:33

замена условного срока навального

россия

жозеп боррель

совет ес

алексей навальный

брюссель

евросоюз

константин косачев

москва

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Возможные санкции Евросоюза против России будут иметь символический характер, при этом Брюссель так и не услышал сигнал от Москвы о недопустимости односторонних ультиматумов, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС."Наверное, главное в новости о том, что сегодня Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал запуск процедуры введения санкций в отношении российских граждан из-за ситуации с Алексеем Навальным – это то, что она новостью не является. Процесс поставлен на поток, альтернативы "санкционной дипломатии" у Брюсселя по-прежнему нет, а откровенные сигналы из России о том, что санкции будут менять не поведение России, а климат в отношениях с ней до еще более "пасмурного", похоже, дошли еще не до всех", - сказал политик.Он также отметил, что по информации о возможных объектах санкций – а речь, похоже, о и без того "невыездных" руководителях силовых ведомств – "данные репрессалии будут иметь символический характер". Из категории – неэффективно, но делать что-то надо, добавил Косачев."Однако ключевой посыл Москвы заключался в том, что она не считает более имеющим какой-то смысл само "общение" в режиме односторонних ультиматумов и санкций. Это не отказ от диалога, но призыв к отказу от монологов", - сказал парламентарий.Он также напомнил, что когда 22 февраля министры иностранных дел ЕС договорились о санкциях по "делу Навального", в котором сами себя назначили и судьями, и исполнителями собственных приговоров, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель сформулировал очередные "три пункта" политики Брюсселя в отношении России: "давать отпор", когда "Россия посягает на международное право и права человека", "удерживать" Россию от попыток "увеличить давление" на ЕС, "в том числе применяя дезинформацию и кибер-атаки", "взаимодействовать" с Россией, когда это важно и интересно самому Евросоюзу."Но именно этот набор в реальности завел Евросоюз в нынешний дипломатический тупик. Он сам взял на себя миссию решать, что именно является нарушениями международного права и прав человека, любые альтернативные мнения считает дезинформацией, а указания на нарушения прав человека в самом Евросоюзе – "давлением" на ЕС", - подчеркнул сенатор.И, разумеется, ключевое: общаться с Россией только там, где это интересно одному Евросоюзу, сказал политик. "И удивляться потом, что это перестает быть интересным партнеру по такому "диалогу", пояснил он."Что ж, подождем еще, отрезвление – процесс постепенный. Нам спешить некуда", - заключил Косачев.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599451092.html

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599427561.html

россия

брюссель

москва

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замена условного срока навального, россия, жозеп боррель, совет ес, алексей навальный, брюссель, евросоюз, константин косачев, москва, в мире