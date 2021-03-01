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https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599451092.html
В Госдуме отреагировали на планы ЕС ввести новые санкции против России
В Госдуме отреагировали на планы ЕС ввести новые санкции против России
Планируемые санкции ЕС в отношении граждан России из-за дела блогера Алексея Навального толкают российско-европейские отношения "к пропасти недоверия и... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:46
2021-03-01T15:46
замена условного срока навального
россия
ив роше
алексей навальный
госдума рф
европейский суд по правам человека
сергей железняк
москва
вашингтон (город)
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Планируемые санкции ЕС в отношении граждан России из-за дела блогера Алексея Навального толкают российско-европейские отношения "к пропасти недоверия и непонимания", сообщил РИА Новости в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС."Никакого отношения к защите прав человека решение постоянных представителей стран-членов ЕС относительно новых санкций против России не имеет. Это очередной недружественный шаг ЕС, толкающий российско-европейские отношения к пропасти недоверия и непонимания. При этом очевидно, что никакие санкции не повлияют на стратегический курс нашей страны как во внутренней, так и во внешней политике", - отметил Железняк.Он подчеркнул, что "русофобские настроения среди чиновников Евросоюза являются препятствием для развития диалога и укрепления доверия между Россией и рядом стран Европы". "Брюссель по примеру Вашингтона оказывает давление на страны ЕС, "промывая мозги" европейской общественности и навязывая идеи о якобы имеющих место нарушениях прав человека со стороны России", - заметил парламентарий.Он подчеркнул, что руководство ЕС искажает действительность и грубо вмешивается во внутренние дела России.Железняк напомнил, что решение суда по Навальному "связано с уголовно наказуемыми деяниями и принято в соответствии с нормами нашего законодательства, но это мало кого интересует на Западе". Оппоненты в ЕС пытаются путем подмены фактов представить Россию в негативном свете, подчеркнул депутат.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале. В МИД России ранее предостерегали Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599427561.html
https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599236828.html
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замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, госдума рф, европейский суд по правам человека, сергей железняк, москва, вашингтон (город), в мире

В Госдуме отреагировали на планы ЕС ввести новые санкции против России

15:46 01.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Планируемые санкции ЕС в отношении граждан России из-за дела блогера Алексея Навального толкают российско-европейские отношения "к пропасти недоверия и непонимания", сообщил РИА Новости в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС.
"Никакого отношения к защите прав человека решение постоянных представителей стран-членов ЕС относительно новых санкций против России не имеет. Это очередной недружественный шаг ЕС, толкающий российско-европейские отношения к пропасти недоверия и непонимания. При этом очевидно, что никакие санкции не повлияют на стратегический курс нашей страны как во внутренней, так и во внешней политике", - отметил Железняк.
Он подчеркнул, что "русофобские настроения среди чиновников Евросоюза являются препятствием для развития диалога и укрепления доверия между Россией и рядом стран Европы". "Брюссель по примеру Вашингтона оказывает давление на страны ЕС, "промывая мозги" европейской общественности и навязывая идеи о якобы имеющих место нарушениях прав человека со стороны России", - заметил парламентарий.
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Он подчеркнул, что руководство ЕС искажает действительность и грубо вмешивается во внутренние дела России.
Железняк напомнил, что решение суда по Навальному "связано с уголовно наказуемыми деяниями и принято в соответствии с нормами нашего законодательства, но это мало кого интересует на Западе". Оппоненты в ЕС пытаются путем подмены фактов представить Россию в негативном свете, подчеркнул депутат.
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале. В МИД России ранее предостерегали Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
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Замена условного срока НавальногоРоссияИв РошеАлексей НавальныйГосдума РФЕвропейский суд по правам человекаСергей ЖелезнякМоскваВашингтон (город)В мире
 
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