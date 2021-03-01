https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599451092.html

В Госдуме отреагировали на планы ЕС ввести новые санкции против России

В Госдуме отреагировали на планы ЕС ввести новые санкции против России

Планируемые санкции ЕС в отношении граждан России из-за дела блогера Алексея Навального толкают российско-европейские отношения "к пропасти недоверия и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:46

2021-03-01T15:46

2021-03-01T15:46

замена условного срока навального

россия

ив роше

алексей навальный

госдума рф

европейский суд по правам человека

сергей железняк

москва

вашингтон (город)

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Планируемые санкции ЕС в отношении граждан России из-за дела блогера Алексея Навального толкают российско-европейские отношения "к пропасти недоверия и непонимания", сообщил РИА Новости в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС."Никакого отношения к защите прав человека решение постоянных представителей стран-членов ЕС относительно новых санкций против России не имеет. Это очередной недружественный шаг ЕС, толкающий российско-европейские отношения к пропасти недоверия и непонимания. При этом очевидно, что никакие санкции не повлияют на стратегический курс нашей страны как во внутренней, так и во внешней политике", - отметил Железняк.Он подчеркнул, что "русофобские настроения среди чиновников Евросоюза являются препятствием для развития диалога и укрепления доверия между Россией и рядом стран Европы". "Брюссель по примеру Вашингтона оказывает давление на страны ЕС, "промывая мозги" европейской общественности и навязывая идеи о якобы имеющих место нарушениях прав человека со стороны России", - заметил парламентарий.Он подчеркнул, что руководство ЕС искажает действительность и грубо вмешивается во внутренние дела России.Железняк напомнил, что решение суда по Навальному "связано с уголовно наказуемыми деяниями и принято в соответствии с нормами нашего законодательства, но это мало кого интересует на Западе". Оппоненты в ЕС пытаются путем подмены фактов представить Россию в негативном свете, подчеркнул депутат.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале. В МИД России ранее предостерегали Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599427561.html

https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599236828.html

россия

москва

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, госдума рф, европейский суд по правам человека, сергей железняк, москва, вашингтон (город), в мире