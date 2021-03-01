Онлайн-конференция к 78-й годовщине освобождения Ржева
3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 78-й годовщине освобождения города Ржева, в рамках которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества – монография Юрия Рубцова "Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны".
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Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- профессор Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Юрий РУБЦОВ;
- президент Общества изучения истории отечественных спецслужб Александр ЗДАНОВИЧ;
- старший научный сотрудник Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Николай ИЛИЕВСКИЙ.
3 марта 1943 года Красная Армия освободила город Ржев, что символизировало фактическое окончание ожесточенных боев за так называемый "ржевский выступ" (плацдарм в 150 км от Москвы, где были сосредоточены две трети всех немецких дивизий). Продолжавшуюся более 14 месяцев Ржевскую битву по масштабности военных действий и количеству потерь часто сравнивают со Сталинградской битвой. В исторической памяти она сохранилась как одновременно героическая и трагическая страница Великой Отечественной войны.
Монография "Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны" - первое в отечественной литературе исследование, в котором комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов Красной Армии. Книга основана как на архивных документах, так и на рассказах ветеранов, служивших в этих частях и подразделениях.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- профессор Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Юрий РУБЦОВ;
- президент Общества изучения истории отечественных спецслужб Александр ЗДАНОВИЧ;
- старший научный сотрудник Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Николай ИЛИЕВСКИЙ.
3 марта 1943 года Красная Армия освободила город Ржев, что символизировало фактическое окончание ожесточенных боев за так называемый "ржевский выступ" (плацдарм в 150 км от Москвы, где были сосредоточены две трети всех немецких дивизий). Продолжавшуюся более 14 месяцев Ржевскую битву по масштабности военных действий и количеству потерь часто сравнивают со Сталинградской битвой. В исторической памяти она сохранилась как одновременно героическая и трагическая страница Великой Отечественной войны.
Монография "Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны" - первое в отечественной литературе исследование, в котором комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов Красной Армии. Книга основана как на архивных документах, так и на рассказах ветеранов, служивших в этих частях и подразделениях.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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