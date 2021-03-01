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Онлайн-конференция к 78-й годовщине освобождения Ржева
Онлайн-конференция к 78-й годовщине освобождения Ржева
РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:08
2021-03-01T15:08
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3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 78-й годовщине освобождения города Ржева, в рамках которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества – монография Юрия Рубцова "Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны".Задать вопросУчастники:- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;- профессор Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Юрий РУБЦОВ;- президент Общества изучения истории отечественных спецслужб Александр ЗДАНОВИЧ;- старший научный сотрудник Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Николай ИЛИЕВСКИЙ.3 марта 1943 года Красная Армия освободила город Ржев, что символизировало фактическое окончание ожесточенных боев за так называемый "ржевский выступ" (плацдарм в 150 км от Москвы, где были сосредоточены две трети всех немецких дивизий). Продолжавшуюся более 14 месяцев Ржевскую битву по масштабности военных действий и количеству потерь часто сравнивают со Сталинградской битвой. В исторической памяти она сохранилась как одновременно героическая и трагическая страница Великой Отечественной войны. Монография "Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны" - первое в отечественной литературе исследование, в котором комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов Красной Армии. Книга основана как на архивных документах, так и на рассказах ветеранов, служивших в этих частях и подразделениях.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 78-й годовщине освобождения Ржева

15:08 01.03.2021
 
Читать ria.ru в
3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция к 78-й годовщине освобождения города Ржева, в рамках которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества – монография Юрия Рубцова "Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны".

Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- профессор Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Юрий РУБЦОВ;
- президент Общества изучения истории отечественных спецслужб Александр ЗДАНОВИЧ;
- старший научный сотрудник Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Николай ИЛИЕВСКИЙ.

3 марта 1943 года Красная Армия освободила город Ржев, что символизировало фактическое окончание ожесточенных боев за так называемый "ржевский выступ" (плацдарм в 150 км от Москвы, где были сосредоточены две трети всех немецких дивизий). Продолжавшуюся более 14 месяцев Ржевскую битву по масштабности военных действий и количеству потерь часто сравнивают со Сталинградской битвой. В исторической памяти она сохранилась как одновременно героическая и трагическая страница Великой Отечественной войны.
Монография "Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны" - первое в отечественной литературе исследование, в котором комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов Красной Армии. Книга основана как на архивных документах, так и на рассказах ветеранов, служивших в этих частях и подразделениях.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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