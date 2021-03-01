https://ria.ru/20210301/religii-1599393657.html

СБ ООН в марте проведет заседание по теме свободы религий в конфликтах

СБ ООН в марте проведет заседание по теме свободы религий в конфликтах

СБ ООН в марте, как ожидается, проведет неформальное заседание по теме свободы религий и вероисповедания в вооруженных конфликтах, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:52

2021-03-01T10:52

2021-03-01T12:20

религия и мировоззрение

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ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. СБ ООН в марте, как ожидается, проведет неформальное заседание по теме свободы религий и вероисповедания в вооруженных конфликтах, сообщила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд."Впереди будет много вопросов, касающихся мира и безопасности. Так, например, Великобритания очень заинтересована в продвижении работы, касающейся проблемы свободы религий и вероисповеданий в конфликтах", - сказала Вудворд."У нас будет заседание по "формуле Арриа" (неформальная встреча членов Совбеза – ред.) по этому вопросу в этом месяце, и мы посмотрим, где мы находимся по этому вопросу. Так что впереди много работы над резолюциями", - добавила она.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210208/khram-1596592874.html

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2021

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новости - религия и мировоззрение, совет безопасности оон, великобритания, оон