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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210301/religii-1599393657.html
СБ ООН в марте проведет заседание по теме свободы религий в конфликтах
СБ ООН в марте проведет заседание по теме свободы религий в конфликтах
СБ ООН в марте, как ожидается, проведет неформальное заседание по теме свободы религий и вероисповедания в вооруженных конфликтах, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:52
2021-03-01T12:20
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. СБ ООН в марте, как ожидается, проведет неформальное заседание по теме свободы религий и вероисповедания в вооруженных конфликтах, сообщила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд."Впереди будет много вопросов, касающихся мира и безопасности. Так, например, Великобритания очень заинтересована в продвижении работы, касающейся проблемы свободы религий и вероисповеданий в конфликтах", - сказала Вудворд."У нас будет заседание по "формуле Арриа" (неформальная встреча членов Совбеза – ред.) по этому вопросу в этом месяце, и мы посмотрим, где мы находимся по этому вопросу. Так что впереди много работы над резолюциями", - добавила она.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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новости - религия и мировоззрение, совет безопасности оон, великобритания, оон

СБ ООН в марте проведет заседание по теме свободы религий в конфликтах

10:52 01.03.2021 (обновлено: 12:20 01.03.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. СБ ООН в марте, как ожидается, проведет неформальное заседание по теме свободы религий и вероисповедания в вооруженных конфликтах, сообщила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
"Впереди будет много вопросов, касающихся мира и безопасности. Так, например, Великобритания очень заинтересована в продвижении работы, касающейся проблемы свободы религий и вероисповеданий в конфликтах", - сказала Вудворд.
"У нас будет заседание по "формуле Арриа" (неформальная встреча членов Совбеза – ред.) по этому вопросу в этом месяце, и мы посмотрим, где мы находимся по этому вопросу. Так что впереди много работы над резолюциями", - добавила она.
Читайте полный текст интервью >>
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