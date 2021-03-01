https://ria.ru/20210301/reforma-1599475927.html

Косачев призвал сформировать программу по реформе ПАСЕ

Косачев призвал сформировать программу по реформе ПАСЕ

России следует сформировать некую программу по реформированию ПАСЕ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:46

2021-03-01T17:46

2021-03-01T17:46

россия

совет европы

константин косачев

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. России следует сформировать некую программу по реформированию ПАСЕ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Нужно сформировать некую программу по реформе ПАСЕ, на мой взгляд, следует устранить возможность каких-либо санкций в рамках Парламентской ассамблеи", - сказал парламентарий, выступая в понедельник на слушаниях, посвященных 25-летию РФ в Совете Европы.Он подчеркнул, что если страна никак не ограничена в рамках СЕ, она должна иметь все полноценные возможности для работы в ПАСЕ.Кроме того, следует обеспечить переход "со странового на тематический характер обсуждения", полагает сенатор. Так, если обсуждается тема политзаключенных, она должна касаться в целом всего пространства Совета Европы, добавил он.Также должна быть четкая фиксация только тех обязательств, которые взяла на себя Россия при вступлении в Совет Европы, никаких дополнительных тем, и снятие мониторинга с России, уверен Косачев.Он полагает, что российской делегации также следует фиксировать все темы, с которыми она не согласна в рамках ПАСЕ.

https://ria.ru/20210201/volodin-1595526575.html

https://ria.ru/20210129/pase-1595059868.html

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россия, совет европы, константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, в мире