https://ria.ru/20210301/promsvyazbank-1599519628.html

ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"

ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"

ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T21:58

2021-03-01T21:58

2021-03-01T21:58

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк.Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который поможет как начинающим, так и опытным клиентам сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом риск-профиля клиента, а также в процессе совместной работы будет дополнять её рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций. Услуга предусматривает единый тариф в 0,3% дневного оборота по сделкам."Имея многолетнюю экспертизу и доступ к качественной аналитике, персональный советник сэкономит время наших клиентов на мониторинг конъюнктуры рынка, предложит различные инвестиционные идеи, соответствующие запросам и целям клиента, и поможет снизить риски финансовых потерь", - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПАО "Промсвязьбанк" Алексей Жоголев.

https://ria.ru/20210217/neftmagistral-1597838354.html

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