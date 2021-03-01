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ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"
ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"
ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:58
2021-03-01T21:58
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк.Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который поможет как начинающим, так и опытным клиентам сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом риск-профиля клиента, а также в процессе совместной работы будет дополнять её рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций. Услуга предусматривает единый тариф в 0,3% дневного оборота по сделкам."Имея многолетнюю экспертизу и доступ к качественной аналитике, персональный советник сэкономит время наших клиентов на мониторинг конъюнктуры рынка, предложит различные инвестиционные идеи, соответствующие запросам и целям клиента, и поможет снизить риски финансовых потерь", - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПАО "Промсвязьбанк" Алексей Жоголев.
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россия, банк псб, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, экономика

ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"

21:58 01.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ПСБ запустил сервис сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер" для клиентов с инвесткапиталом от 3 миллионов рублей, сообщает банк.
Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который поможет как начинающим, так и опытным клиентам сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом риск-профиля клиента, а также в процессе совместной работы будет дополнять её рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций.
Услуга предусматривает единый тариф в 0,3% дневного оборота по сделкам.
"Имея многолетнюю экспертизу и доступ к качественной аналитике, персональный советник сэкономит время наших клиентов на мониторинг конъюнктуры рынка, предложит различные инвестиционные идеи, соответствующие запросам и целям клиента, и поможет снизить риски финансовых потерь", - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПАО "Промсвязьбанк" Алексей Жоголев.
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