https://ria.ru/20210301/prilozhenie-1599483244.html

Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"

Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"

Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:08

2021-03-01T18:08

2021-03-01T18:08

россия

евразийский экономический союз

правительство рф

белоруссия

армения

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров."Правительством утверждено распоряжение, ... предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы РФ в определенных пунктах пропуска", - говорится в сообщении. Ранее срок применения был установлен до 1 марта.Как поясняет кабмин, граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в Россию через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке с использованием специального мобильного приложения "Путешествуй без COVID".По мнению правительства, приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествуй без COVID" содержит список верифицированных лабораторий."Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну, как визуально (зелёный цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20210208/prilozhenie-1596444298.html

https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html

россия

белоруссия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, правительство рф, белоруссия, армения