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Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"
Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"
Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:08
2021-03-01T18:08
россия
евразийский экономический союз
правительство рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров."Правительством утверждено распоряжение, ... предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы РФ в определенных пунктах пропуска", - говорится в сообщении. Ранее срок применения был установлен до 1 марта.Как поясняет кабмин, граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в Россию через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке с использованием специального мобильного приложения "Путешествуй без COVID".По мнению правительства, приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествуй без COVID" содержит список верифицированных лабораторий."Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну, как визуально (зелёный цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне", - указывается в сообщении.
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россия, евразийский экономический союз, правительство рф, белоруссия, армения

Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"

18:08 01.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Правительством утверждено распоряжение, ... предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы РФ в определенных пунктах пропуска", - говорится в сообщении. Ранее срок применения был установлен до 1 марта.
Как поясняет кабмин, граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в Россию через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке с использованием специального мобильного приложения "Путешествуй без COVID".
По мнению правительства, приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.
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8 февраля, 06:36Распространение коронавируса
В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"
Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествуй без COVID" содержит список верифицированных лабораторий.
"Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну, как визуально (зелёный цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне", - указывается в сообщении.
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