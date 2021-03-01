https://ria.ru/20210301/prilozhenie-1599483244.html
Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"
Продлен срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"
Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:08
2021-03-01T18:08
2021-03-01T18:08
россия
евразийский экономический союз
правительство рф
белоруссия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586996078_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_aa36619ebc9f9a907721f69087278e55.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров."Правительством утверждено распоряжение, ... предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы РФ в определенных пунктах пропуска", - говорится в сообщении. Ранее срок применения был установлен до 1 марта.Как поясняет кабмин, граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в Россию через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке с использованием специального мобильного приложения "Путешествуй без COVID".По мнению правительства, приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествуй без COVID" содержит список верифицированных лабораторий."Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну, как визуально (зелёный цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20210208/prilozhenie-1596444298.html
https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html
россия
белоруссия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586996078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b34551f69e787c4b8a41d86b887c2395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, правительство рф, белоруссия, армения
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Правительство РФ продлило до 1 апреля срок въезда в Россию
по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Правительством утверждено распоряжение, ... предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы РФ в определенных пунктах пропуска", - говорится в сообщении. Ранее срок применения был установлен до 1 марта.
Как поясняет кабмин, граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС
), могут въезжать в Россию через Армению
и Белоруссию
в упрощенном порядке с использованием специального мобильного приложения "Путешествуй без COVID".
По мнению правительства, приложение упрощает для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований.
Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествуй без COVID" содержит список верифицированных лабораторий.
"Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну, как визуально (зелёный цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне", - указывается в сообщении.