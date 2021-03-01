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При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли три человека

При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли три человека

Трое человек погибли при возгорании частного дома в селе Солонка Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:17

2021-03-01T11:17

2021-03-01T11:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Трое человек погибли при возгорании частного дома в селе Солонка Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.По информации ведомства, утром в понедельник в селе Солонка Волгоградской области загорелся частный дом площадью 70 квадратных метров."При разборе завалов обнаружены тела трёх погибших", - сообщили в региональном главке МЧС. Отмечается, что погибшие - взрослые. Причина пожара устанавливается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/rebenok-1598971104.html

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия