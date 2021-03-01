https://ria.ru/20210301/pozhar-1599397130.html
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли три человека
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли три человека
Трое человек погибли при возгорании частного дома в селе Солонка Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:17
2021-03-01T11:17
2021-03-01T11:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 мар - РИА Новости. Трое человек погибли при возгорании частного дома в селе Солонка Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.По информации ведомства, утром в понедельник в селе Солонка Волгоградской области загорелся частный дом площадью 70 квадратных метров."При разборе завалов обнаружены тела трёх погибших", - сообщили в региональном главке МЧС. Отмечается, что погибшие - взрослые. Причина пожара устанавливается.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/rebenok-1598971104.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, происшествия