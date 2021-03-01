https://ria.ru/20210301/pozhar-1599372623.html

В Одинцово ликвидировали открытое горение на заводе огнеупорных изделий

В Одинцово ликвидировали открытое горение на заводе огнеупорных изделий

Открытое горение ликвидировано на складе завода огнеупорных изделий в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T07:26

2021-03-01T07:26

2021-03-01T11:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе завода огнеупорных изделий в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МЧС по Московской области.Ранее ведомство сообщало, что склад Внуковского завода огнеупорных изделий горит по всей площади (2400 квадратных метров). Информации о пострадавших нет."В 6.22 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210301/pozhar-1599371817.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), одинцово, происшествия