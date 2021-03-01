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В Одинцово ликвидировали открытое горение на заводе огнеупорных изделий
В Одинцово ликвидировали открытое горение на заводе огнеупорных изделий
Открытое горение ликвидировано на складе завода огнеупорных изделий в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T07:26
2021-03-01T07:26
2021-03-01T11:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе завода огнеупорных изделий в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МЧС по Московской области.Ранее ведомство сообщало, что склад Внуковского завода огнеупорных изделий горит по всей площади (2400 квадратных метров). Информации о пострадавших нет."В 6.22 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210301/pozhar-1599371817.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), одинцово, происшествия