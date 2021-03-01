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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/poroshenko-1599511447.html
Порошенко жестко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев
Порошенко жестко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев
Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко на заседании Согласительного совета в Верховной раде жестко... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:32
2021-03-01T21:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
европейская солидарность
петр порошенко
astrazeneca
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко на заседании Согласительного совета в Верховной раде жестко раскритиковал вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которой прививают украинцев.Самолет с 500 тысячами доз препарата прилетел в Киев из Индии утром 23 февраля. На следующий день в стране началась вакцинация. Первым прививку поставил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более трех тысяч украинцев.Порошенко рассказал, что только вернулся с Прикарпатья, где "критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей"."На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что г…но привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", — сказал Порошенко, соответствующее видео опубликовано на его Youtube-канале.Причинами нового вспышки COVID-19 в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый вариант SARS-CoV-2."Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем, в том числе на Прикарпатье, новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого (курорта. — Прим. ред.) Буковеля. Потому что кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом", — возмутился политик.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, европейская солидарность, петр порошенко, astrazeneca , верховная рада украины, украина, в мире

Порошенко жестко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев

20:32 01.03.2021 (обновлено: 21:39 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко на заседании Согласительного совета в Верховной раде жестко раскритиковал вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которой прививают украинцев.
Самолет с 500 тысячами доз препарата прилетел в Киев из Индии утром 23 февраля. На следующий день в стране началась вакцинация. Первым прививку поставил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более трех тысяч украинцев.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Порошенко рассказал, что только вернулся с Прикарпатья, где "критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей".
"На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что г…но привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", — сказал Порошенко, соответствующее видео опубликовано на его Youtube-канале.
Причинами нового вспышки COVID-19 в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый вариант SARS-CoV-2.
"Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем, в том числе на Прикарпатье, новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого (курорта. — Прим. ред.) Буковеля. Потому что кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом", — возмутился политик.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоAstraZenecaВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
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