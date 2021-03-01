https://ria.ru/20210301/poroshenko-1599511447.html

Порошенко жестко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев

Порошенко жестко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев

Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко на заседании Согласительного совета в Верховной раде жестко... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:32

2021-03-01T20:32

2021-03-01T21:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

европейская солидарность

петр порошенко

astrazeneca

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко на заседании Согласительного совета в Верховной раде жестко раскритиковал вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которой прививают украинцев.Самолет с 500 тысячами доз препарата прилетел в Киев из Индии утром 23 февраля. На следующий день в стране началась вакцинация. Первым прививку поставил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более трех тысяч украинцев.Порошенко рассказал, что только вернулся с Прикарпатья, где "критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей"."На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что г…но привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", — сказал Порошенко, соответствующее видео опубликовано на его Youtube-канале.Причинами нового вспышки COVID-19 в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый вариант SARS-CoV-2."Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем, в том числе на Прикарпатье, новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого (курорта. — Прим. ред.) Буковеля. Потому что кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом", — возмутился политик.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599510952.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, европейская солидарность, петр порошенко, astrazeneca , верховная рада украины, украина, в мире