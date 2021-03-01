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Польский журналист заявил о провале борьбы против "Северного потока — 2"
Польский журналист заявил о провале борьбы против "Северного потока — 2"
Журналист еженедельника Myśl Polska Станислав Левицкий заявил, что Варшава потерпела поражение в битве против газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:32
2021-03-01T19:45
россия
северный поток — 2
польша
германия
сша
украина
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В Польше заявили о поражении в битве против "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Журналист еженедельника Myśl Polska Станислав Левицкий заявил, что Варшава потерпела поражение в битве против газопровода "Северный поток — 2".По мнению автора статьи, Байден "сдался", поэтому расширения санкций в отношении проекта не будет. Это означает, что "Северный поток — 2" скорее всего достроят и запустят.Власти страны всеми силами пытались помешать реализации российского проекта, однако это не принесло никаких результатов. По мнению Левицкого, это произошло из-за того, что согласие на строительство газопровода дали также Швеция, Финляндия и Дания. По мнению автора, они проигнорировали интересы Польши и Украины.Последняя, по мнению Левицкого понесет наибольшие издержки из-за реализации проекта. Транзит российского газа через эту страну приносил в бюджет два-три миллиарда долларов в год — сумму, сравнимую с расходами Киева на оборону. После запуска "Северного потока — 2" Украина утратит рычаги воздействия на Россию, поскольку не сможет угрожать ей блокировкой транзита газа. Автор напомнил, что такую же систему трубопроводов Москва проложила по дну Черного моря.По мнению Левицкого, это приведет к падению политического значения и авторитета Польши в соседних странах."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и некоторые страны Европы. В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы санкционного давления на компании, строящие трубопровод. Он выразил уверенность, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210222/potok-1598548580.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/sevpotok-1599306904.html
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россия, северный поток — 2, польша, германия, сша, украина

Польский журналист заявил о провале борьбы против "Северного потока — 2"

19:32 01.03.2021 (обновлено: 19:45 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Журналист еженедельника Myśl Polska Станислав Левицкий заявил, что Варшава потерпела поражение в битве против газопровода "Северный поток — 2".
По мнению автора статьи, Байден "сдался", поэтому расширения санкций в отношении проекта не будет. Это означает, что "Северный поток — 2" скорее всего достроят и запустят.
"Если так и произойдет, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побежденной", — пишет журналист.
Власти страны всеми силами пытались помешать реализации российского проекта, однако это не принесло никаких результатов. По мнению Левицкого, это произошло из-за того, что согласие на строительство газопровода дали также Швеция, Финляндия и Дания. По мнению автора, они проигнорировали интересы Польши и Украины.
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Последняя, по мнению Левицкого понесет наибольшие издержки из-за реализации проекта. Транзит российского газа через эту страну приносил в бюджет два-три миллиарда долларов в год — сумму, сравнимую с расходами Киева на оборону. После запуска "Северного потока — 2" Украина утратит рычаги воздействия на Россию, поскольку не сможет угрожать ей блокировкой транзита газа.
Автор напомнил, что такую же систему трубопроводов Москва проложила по дну Черного моря.
"Вместе с газопроводами в Балтийском море это позволит претворить в жизнь концепцию обхода Польши и других стран Междуморья при транзите по направлению Восток — Запад", — размышляет журналист.
По мнению Левицкого, это приведет к падению политического значения и авторитета Польши в соседних странах.
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Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и некоторые страны Европы. В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы санкционного давления на компании, строящие трубопровод. Он выразил уверенность, что при поддержке европейских стран "Северный поток — 2" будет реализован.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияСеверный поток — 2ПольшаГерманияСШАУкраина
 
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