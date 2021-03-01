Загадки древнего города: в Помпеях нашли бесценную колесницу
Большую четырехколесную колесницу с украшениями из бронзы и олова нашли при раскопках загородной виллы к северу от города.
Большую четырехколесную колесницу с украшениями из бронзы и олова нашли при раскопках загородной виллы к северу от города.
Вероятно, это церемониальная колесница, в некоторых источниках называемая Pilentum.
Вероятно, это церемониальная колесница, в некоторых источниках называемая Pilentum.
Повозку использовали во время праздников, парадов и торжественных процессий.
Повозку использовали во время праздников, парадов и торжественных процессий.
По словам исследователей, колесница представляет собой "уникальную находку, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".
По словам исследователей, колесница представляет собой "уникальную находку, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".
Врио директора парка "Помпеи" Массимо Осанна назвал открытие чрезвычайно важным.
Врио директора парка "Помпеи" Массимо Осанна назвал открытие чрезвычайно важным.
Археолог во время раскопок на месте древнеримского города Помпеи.
Археолог во время раскопок на месте древнеримского города Помпеи.
Находка расширяет знания современного человека о древнем мире.
Находка расширяет знания современного человека о древнем мире.
Город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя и погребенный под пеплом из-за извержения Везувия, обнаружили в 1592 году. Раскопки здесь ведутся с 1748 года.
Город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя и погребенный под пеплом из-за извержения Везувия, обнаружили в 1592 году. Раскопки здесь ведутся с 1748 года.