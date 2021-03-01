Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210301/pompei-1599388761.html
Загадки древнего города: в Помпеях нашли бесценную колесницу
Загадки древнего города: в Помпеях нашли бесценную колесницу
Археологи обнаружили на месте древнеримского города Помпеи практически полностью сохранившуюся колесницу. Уникальная находка — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:17
2021-03-01T13:43
новости культуры
культура
археология
помпеи
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599387545_0:404:2048:1556_1920x0_80_0_0_fef56c786a1b1f18aa86417c09a8fb72.jpg
Археологи обнаружили на месте древнеримского города Помпеи практически полностью сохранившуюся колесницу. Уникальная находка — в фотоленте Ria.ru.
помпеи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599387545_0:135:2048:1671_1920x0_80_0_0_e9491974bee28a2e05474376c82cd161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, археология, помпеи, фото, фото

Загадки древнего города: в Помпеях нашли бесценную колесницу

12:17 01.03.2021 (обновлено: 13:43 01.03.2021)
 
Читать ria.ru в
Археологи обнаружили на месте древнеримского города Помпеи практически полностью сохранившуюся колесницу. Уникальная находка — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park

Большую четырехколесную колесницу с украшениями из бронзы и олова нашли при раскопках загородной виллы к северу от города.

Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
1 из 8

Большую четырехколесную колесницу с украшениями из бронзы и олова нашли при раскопках загородной виллы к северу от города.

© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/Luigi Spina

Вероятно, это церемониальная колесница, в некоторых источниках называемая Pilentum.

Археологи во время раскопок большой четырехколесной церемониальной колесницы, обнаруженной на месте древнеримского города Помпеи
2 из 8

Вероятно, это церемониальная колесница, в некоторых источниках называемая Pilentum.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/Luigi Spina
© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park

Повозку использовали во время праздников, парадов и торжественных процессий.

Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
3 из 8

Повозку использовали во время праздников, парадов и торжественных процессий.

© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/Luigi Spina

По словам исследователей, колесница представляет собой "уникальную находку, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".

Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
4 из 8

По словам исследователей, колесница представляет собой "уникальную находку, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/Luigi Spina
© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park

Врио директора парка "Помпеи" Массимо Осанна назвал открытие чрезвычайно важным.

Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
5 из 8

Врио директора парка "Помпеи" Массимо Осанна назвал открытие чрезвычайно важным.

© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park
© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park

Археолог во время раскопок на месте древнеримского города Помпеи.

Археолог во время раскопок большой четырехколесной церемониальной колесницы, обнаруженной на месте древнеримского города Помпеи
6 из 8

Археолог во время раскопок на месте древнеримского города Помпеи.

© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park
© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/Luigi Spina

Находка расширяет знания современного человека о древнем мире.

Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
7 из 8

Находка расширяет знания современного человека о древнем мире.

© REUTERS / Pompeii Archeological Park/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/Luigi Spina
© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park

Город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя и погребенный под пеплом из-за извержения Везувия, обнаружили в 1592 году. Раскопки здесь ведутся с 1748 года.

Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
8 из 8

Город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя и погребенный под пеплом из-за извержения Везувия, обнаружили в 1592 году. Раскопки здесь ведутся с 1748 года.

© AFP 2021 / Pompeii Archeological Park
 
КультураНовости культурыАрхеологияПомпеиФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
Лента новостейМолния