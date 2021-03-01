https://ria.ru/20210301/polk-1599399332.html

Жителя Воронежа будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"

Жителя Воронежа будут судить за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, разместившего фотографию Гитлера на сайте "Бессмертный полк РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:38

2021-03-01T11:38

2021-03-01T11:38

россия

воронежский областной суд

национал-социалистическая немецкая рабочая партия

генеральная прокуратура рф

воронеж

адольф гитлер

происшествия

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Воронежа, разместившего фотографию Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, 4 мая 2020 года он разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото Гитлера."Тем самым Хорошильцев публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма", - отмечается в сообщении.Уголовное дело направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html

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россия, воронежский областной суд, национал-социалистическая немецкая рабочая партия, генеральная прокуратура рф, воронеж, адольф гитлер, происшествия